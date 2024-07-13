賴清德赴基隆為謝國樑罷免案？黨內人士揭真相「其心可議」
民團發起罷免基隆市長謝國樑行動，目前基隆市選委會正在進行二階段連署的查驗工作，總統賴清德今（13）日上午赴基隆參香，引起在地人士聯想與罷免案有關。對此，黨內人士強調，有心人士對此進行惡意連結，但該行程是賴清德早已訂好行程，國民黨選在今召開記者會，是否根本是為配合賴清德行程才刻意為之，以試圖升高衝突？其心可議。
記者陳佩君／台北報導
賴清德今赴基隆慶安宮參香暨揭匾，引起外界聯想，據指出，基隆慶安宮主委童永是賴清德的舅舅，今年高齡已經98歲，賴清德當選時就允諾贈予慶安宮匾額，當時基隆慶安宮也隨即提出邀請，希望賴清德上任後前來慶安宮，親自為慶安宮揭「安海福民」匾額。
據指出，賴清德今日前往揭匾，是應廟方邀約，尊重廟方對於揭匾時間的考量與規劃，是早就訂下來的行程，慶安宮對賴清德來說，是非常熟悉與親切的廟宇，選舉期間與選後賴清德都曾前往參香。
對於國民黨上午召開謝國樑罷免召開記者會，黨內人士提到，有心人士試圖將賴清德前往基隆慶安宮揭匾行程與罷免謝國樑一事進行惡意連結，事實是，賴清德前往慶安宮是早就訂好的行程，反而是國民黨選在今日召開記者會，是否根本是為配合賴清德行程才刻意為之，以試圖升高衝突？其心可議。
此外，基隆市黨部主委林明智受訪也表示，賴清德當選時就允諾贈予慶安宮匾額，本次赴基隆應該與罷免無關。