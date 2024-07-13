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詹皇將與Bronny共同為湖人隊奮戰！「我能分清父親與隊友的角色」

現年39歲的「詹皇」LeBron James，將與兒子Bronny共同為湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）
現年39歲的「詹皇」LeBron James，將與兒子Bronny共同為湖人隊奮戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯湖人今年休賽季雖然在自由市場補強處處碰壁，但在選秀大會上順利在次輪選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，成為NBA史上首度父子同隊的紀錄，在今（13）日James受訪時就透露，「我能夠分清楚隊友與父親的角色，如果他在場上犯了錯，我會讓他承擔他應該承擔的責任。」James與湖人續簽2年1.0135億美元的合約後，外界也認為這是「詹皇」生涯最後一份合約，且目前在備戰巴黎奧運的James，也在近日透露將不會參加2028年洛杉磯奧運，也讓外界更加確信James與湖人的2年約，將是James生涯最後一份選手合約。

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詹皇談和Bronny打球　能分清自己的角色

隨著James在休賽季與湖人續簽2年1.0135億美元的合約後，外界認為湖人本賽季還是以奪冠為目標，但很顯然以Bronny的球技，還不符合湖人要拼冠的「時間線」，對此「詹皇」也給出看法，「我認為和Bronny打球跟和其他人打球是一樣的，我會讓他承擔他應該承擔的責任，當然如果我做錯事，他也應該讓我承擔我該承擔的責任，我能夠分清隊友與父親的角色。」

新賽季James將與兒子Bronny一同奮戰，James則直呼這對自己來說是一項偉大的成就，並表示，「在我的籃球生涯，就個人層面追求的事情都已經完成了，沒有更大的成就，能超越我與兒子一起打球，這對我來說是一件偉大的事。」

James「望子成龍」盼Bronny更出色

訪談最後James則透露，「自己與Bronny在場上只有共同目標，就是全力去贏下比賽，且同時讓我們每天都變得更好，但我可能會對他有更高的標準，因為我希望他能變得更加出色。」

值得一提，James與湖人續簽2年1.0135億美元的合約後，外界也認為這是「詹皇」生涯最後一份合約，且目前在備戰巴黎奧運的James，也在近日透露將不會參加2028年洛杉磯奧運，也讓外界更加確信James與湖人的2年約，將是James生涯最後一份選手合約。

▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助他一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助他一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／美聯社／達志影像）

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