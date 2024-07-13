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小S突皺眉哭了「這樣就少了一個女兒」！不捨倒數時間深夜吐心聲

▲小S不捨大女兒Elly （左圖最右）即將要到美讀書，影片中掩面啜泣：「少了一個女兒。」（圖／翻攝小S IG）
▲小S不捨大女兒Elly （左圖最右）即將要到美讀書，影片中掩面啜泣：「少了一個女兒。」（圖／翻攝小S IG）

記者林奕如／綜合報導

藝人小S有3個寶貝女兒，大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）都擁有名模級長腿，老三個性則是古靈精怪，她對於女兒教育用心，昨（12）日深夜她突然在IG連發3則動態影片，提到大女兒Elly要前往美國讀書，自己十分不捨，說著說著眉頭深鎖，吸著鼻子像在啜泣：「這樣就少了一個女兒。」一旁還有許老三吐槽。

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小S的18歲大女兒Elly日前傳出被美國2間頂尖名校錄取，即將前往美國讀書，小S也想要告假陪伴，一開始向節目《小姐不熙娣》請假半年，但最後只能請假約一個月，小S也對於女兒即將離家求學感到不捨，並在影片配上字幕「媽媽蹩腳的獨角戲」，淚訴自己的心聲。

▲小S突淚吐「少了一個女兒」！深夜掩面暴哭　鬆口：離開時間到。（圖／翻攝小S的IG）
▲▼小S不捨大女兒即將去美國讀書，影片中皺眉、吸鼻子啜泣。（圖／翻攝小S IG）
▲小S突淚吐「少了一個女兒」！深夜掩面暴哭　鬆口：離開時間到。（圖／翻攝小S的IG）
影片中一開始，小S在家裡模仿時鐘的聲音，接著說：「再過不久，也不能說離開我啦，她還在這個世界上，只是，我也不知道我到底會怎麼樣。」她表示，之前如果女兒來煩她，她會想說「趕快走好不好」，但一想到女兒要離家，自己忍不住心酸酸的，「這樣就少一個女兒，那會是怎樣的感覺？」

小S對著鏡頭認真地說出自己想法，這時一旁的許老三突然吐槽：「媽媽，你MV裡演得比較好。」小S馬上變臉回應：「當然啊，MV是認真的啊，我這是生活化啊，OK。」母女倆互動，讓網友全噴笑。雖然她表現出不捨，但依舊支持女兒，「我希望她展翅高飛」。

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