萬客什鍋開永和店！新推擔擔特濃豆漿鍋 7/19前「一招」換免費肉
台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」進駐新北永和，歡慶新分店開幕，並推出永和中正店限定獨家鍋底「擔擔特濃豆漿鍋」，開幕期間同步舉辦會員福利活動。試營運期間即日起至7月19日止，凡至永和店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，將獲得「開幕禮」，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待，選項包含各式精選肉品、人氣甜點雲朵白糖粿、古早味炸年糕等。
記者葉盛耀/綜合報導
「萬客什鍋」新北永和店的空間設計以暖色調風格為主軸，提供溫馨的用餐環境，打造更寬敞用餐空間。一向以其多元化湯底和新鮮食材著稱的萬客什鍋此番進駐新北地區，除了銷魂神級鎮店鍋物「萬客三寶」：燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋，與爆炒蒜頭鍋之外，永和店推出獨家限定「擔擔特濃豆漿鍋」，將豆漿的香濃與擔擔鍋略帶辛辣的味道完美融合，湯頭噴香、口感濃郁。
除了鍋物，必吃菜色還有近期深受消費者喜愛的「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」在永和店也吃得到，「萬客蝦滷飯」採用鮮美彈牙的蝦仁搭配青翠蔥香，淋上特調醬汁拌炒，醬香撲鼻。「經典雞滷飯」則是以肥美不膩的滷肉搭配雞腿肉絲，鹹香滷汁尤其下飯。
「萬客什鍋」永和中正店並推優惠，即日起至7月19日，凡至萬客什鍋永和中正店消費並加入會員的新顧客，當日即可獲得專屬「開幕禮」(限試營運期間使用)，同時可立即兌換八選一優惠，包含嚴選肉品或爆紅甜點等八種品項任選一項。
另外，同樣受到年輕人歡迎的鍋物品牌，還有王品「尬鍋」，現正推出暑假優惠，加入官方LINE好友就送「尬個炸蛋」一份；即日起到8月31日，戴墨鏡或草帽，內用炒雞火鍋系列享「88折優惠」，穿比基尼或指定服裝超狂「下殺1折」開吃；而且內用消費（不限金額）再送888元優惠券。提醒大家，1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。