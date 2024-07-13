欣葉、漢來海港輸了！「公認CP值最高buffet」是它：698元飽到吐

萬客什鍋開永和店！新推擔擔特濃豆漿鍋　7/19前「一招」換免費肉

▲「萬客什鍋」歡慶新北永和中正店全新開幕，推出獨家「擔擔特濃豆漿鍋」，7/19前加入會員，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待，選項包含各式精選肉品、人氣甜點雲朵白糖粿、古早味炸年糕等。（圖／萬客什鍋提供）
▲「萬客什鍋」歡慶新北永和中正店全新開幕，推出獨家「擔擔特濃豆漿鍋」，7/19前加入會員，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待，選項包含各式精選肉品、人氣甜點雲朵白糖粿、古早味炸年糕等。（圖／萬客什鍋提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」進駐新北永和，歡慶新分店開幕，並推出永和中正店限定獨家鍋底「擔擔特濃豆漿鍋」，開幕期間同步舉辦會員福利活動。試營運期間即日起至7月19日止，凡至永和店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，將獲得「開幕禮」，即可兌換肉品或甜點八選一的免費招待，選項包含各式精選肉品、人氣甜點雲朵白糖粿、古早味炸年糕等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「萬客什鍋」新北永和店的空間設計以暖色調風格為主軸，提供溫馨的用餐環境，打造更寬敞用餐空間。一向以其多元化湯底和新鮮食材著稱的萬客什鍋此番進駐新北地區，除了銷魂神級鎮店鍋物「萬客三寶」：燒酒麻香鍋、剝皮辣椒鍋，與爆炒蒜頭鍋之外，永和店推出獨家限定「擔擔特濃豆漿鍋」，將豆漿的香濃與擔擔鍋略帶辛辣的味道完美融合，湯頭噴香、口感濃郁。

▲台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」進駐新北，開設永和中正店。（圖／萬客什鍋提供）
▲台中超人氣火鍋名店「萬客什鍋」進駐新北，開設永和中正店。（圖／萬客什鍋提供）
除了鍋物，必吃菜色還有近期深受消費者喜愛的「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」在永和店也吃得到，「萬客蝦滷飯」採用鮮美彈牙的蝦仁搭配青翠蔥香，淋上特調醬汁拌炒，醬香撲鼻。「經典雞滷飯」則是以肥美不膩的滷肉搭配雞腿肉絲，鹹香滷汁尤其下飯。

▲深受消費者喜愛「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」也能在萬客什鍋永和中正店吃得到。（圖／萬客什鍋提供）
▲深受消費者喜愛「蝦滷飯」和「經典雞滷飯」也能在萬客什鍋永和中正店吃得到。（圖／萬客什鍋提供）
「萬客什鍋」永和中正店並推優惠，即日起至7月19日，凡至萬客什鍋永和中正店消費並加入會員的新顧客，當日即可獲得專屬「開幕禮」(限試營運期間使用)，同時可立即兌換八選一優惠，包含嚴選肉品或爆紅甜點等八種品項任選一項。

▲試營運期間至萬客什鍋永和中正店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，即享肉品或甜點八選一的免費招待。（圖／萬客什鍋提供）
▲試營運期間至萬客什鍋永和中正店消費，現場加入「萬客什鍋」會員，即享肉品或甜點八選一的免費招待。（圖／萬客什鍋提供）
另外，同樣受到年輕人歡迎的鍋物品牌，還有王品「尬鍋」，現正推出暑假優惠，加入官方LINE好友就送「尬個炸蛋」一份；即日起到8月31日，戴墨鏡或草帽，內用炒雞火鍋系列享「88折優惠」，穿比基尼或指定服裝超狂「下殺1折」開吃；而且內用消費（不限金額）再送888元優惠券。提醒大家，1折優惠每店每日限量10名，限定提前電話訂位。

▲王品「尬鍋」推出戴墨鏡或草帽吃炒雞火鍋88折，穿比基尼「下殺1折」。（圖／王品集團提供）
▲王品「尬鍋」推出戴墨鏡或草帽吃炒雞火鍋88折，穿比基尼「下殺1折」。（圖／王品集團提供）

夏天熱到爆吃火鍋消暑！平價小火鍋「買一送一」349元蔬食吃到飽

小火鍋狂一鍋「買一送一」有蔬食自助吧！肉多多延長3.5hr吃到飽

馬辣限時快閃！598元「火鍋吃到飽、啤酒無限喝」　快衝14家門市

涮乃葉、千葉火鍋對手爆出來了！499元水準太高　老饕全改吃這間

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代