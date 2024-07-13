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泡麵「別只會吃素飄香、一度贊」！老饕爆這碗20元：維力隱藏王牌

▲老字號的維力炸醬麵飄香超過40年，其維力食品出產的一度贊泡麵、素飄香泡麵都深受不少民眾喜愛。（圖／NOWnews資料照片）
▲老字號的維力炸醬麵飄香超過40年，其維力食品出產的一度贊泡麵、素飄香泡麵都深受不少民眾喜愛。（圖／NOWnews資料照片）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣泡麵的選擇性非常多，雖然近年進口許多國外品牌與其競爭，但台灣「本土廠商產製的泡麵」仍然霸佔銷售排行榜。而說到台灣泡麵的佼佼者，就不得不提到「維力食品」，除了經典的維力炸醬麵、一度贊系列之外，還有像是近年爆紅的素飄香都深受民眾喜愛。近日，就有網友端出一碗維力出品的「懷舊泡麵」，貼文釣出大批愛好者表示：「這款真的是維力隱藏老字號王牌！」

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一名網友在臉書社團「泡麵公社泡麵俱樂部」貼文指出「看大家都吃過維力的真爽泡麵，剩我還沒嚐鮮過而已！」只見貼出的照片，該碗泡麵是由維力食品出產的「真爽泡麵」系列，該網友一次購買了6碗，口味有黑胡椒牛肉以及精燉豬肉兩款。

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▲網友最近發現維力食品還有出產一款「真爽泡麵系列」，自己從來沒有嚐鮮過，好奇買來吃吃看。（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真爽泡麵很久了耶！非常好吃喔，是維力老字號的隱藏王牌」、「兩碗都好吃，以前裡面有附一包辣椒粉，現在都沒了」、「我覺得豬肉的味道很不錯但是對我來說不夠辣」、「兩款都超級好吃！比起維力的乾麵，我更愛這款真爽泡麵」、「這一碗一直都是我的愛，網購一碗大約只要20元而已，超級平價又好吃。」

維力不要只會吃素飄香、一度贊！「真爽泡麵」是童年回憶

事實上，維力的這碗「真爽泡麵」系列其實已經推出超過20年，不過因為維力的主力一直都是「維力炸醬麵」、「大乾麵」、「一度贊系列」以及近年爆紅的「素飄香」，因此「真爽泡麵」的知名度才一直沒拉抬上來。不過即便真爽泡麵推出歷史悠久，《NOWnews》記者還真的從未嚐鮮過。

記者也實際詢問身邊年齡層介在26歲至30歲的5位友人，結果有4位表示「完全沒看過這碗泡麵也從未吃過」，而其中1位則是「有看過但從沒吃過」，因說到維力泡麵，第一聯想就不會想到「真爽泡麵」，顯見這碗泡麵對於現在年輕人來說，可以說是維力隱藏王牌呢！

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▲維力隱藏王牌泡麵「真爽系列」，不少人從小吃到大，懷念時還是會買一碗來懷舊！（圖/泡麵公社泡麵俱樂部）
根據網友在PTT、Dcard分享的食記中，發現過去「真爽泡麵」的調味包還會附上一包「辣椒粉」，不過近幾年已經取消該辣椒粉，有人吃過後表示「以前當兵站哨就是要來一碗真爽泡麵，那感覺是真爽！」、「味道跟最早期有點不一樣了，吃的都是童年回憶。」下回如果吃膩了維力其他系列的泡麵，下次到賣場、超商泡麵區時也可找找看「真爽泡麵」的身影哦！

📌維力真爽泡麵系列
口味：精燉豬肉、黑胡椒牛肉、麻辣鍋豬肉、蔥辣牛肉
售價：10元至25元不等
便宜買法：可到各大電商平台查看，例如蝦皮購物等，一整袋5入最便宜只賣50元，平均一包10元；碗裝3入最便宜57元，等於一碗不到20元！
內行吃法：雖然辣椒包已經拿掉，如果愛吃辣的民眾可以在泡麵泡好時，自己加入辣椒粉更對味哦！

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