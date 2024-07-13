泡麵「別只會吃素飄香、一度贊」！老饕爆這碗20元：維力隱藏王牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真爽泡麵很久了耶！非常好吃喔，是維力老字號的隱藏王牌」、「兩碗都好吃，以前裡面有附一包辣椒粉，現在都沒了」、「我覺得豬肉的味道很不錯但是對我來說不夠辣」、「兩款都超級好吃！比起維力的乾麵，我更愛這款真爽泡麵」、「這一碗一直都是我的愛，網購一碗大約只要20元而已，超級平價又好吃。」
維力不要只會吃素飄香、一度贊！「真爽泡麵」是童年回憶
事實上，維力的這碗「真爽泡麵」系列其實已經推出超過20年，不過因為維力的主力一直都是「維力炸醬麵」、「大乾麵」、「一度贊系列」以及近年爆紅的「素飄香」，因此「真爽泡麵」的知名度才一直沒拉抬上來。不過即便真爽泡麵推出歷史悠久，《NOWnews》記者還真的從未嚐鮮過。
記者也實際詢問身邊年齡層介在26歲至30歲的5位友人，結果有4位表示「完全沒看過這碗泡麵也從未吃過」，而其中1位則是「有看過但從沒吃過」，因說到維力泡麵，第一聯想就不會想到「真爽泡麵」，顯見這碗泡麵對於現在年輕人來說，可以說是維力隱藏王牌呢！
根據網友在PTT、Dcard分享的食記中，發現過去「真爽泡麵」的調味包還會附上一包「辣椒粉」，不過近幾年已經取消該辣椒粉，有人吃過後表示「以前當兵站哨就是要來一碗真爽泡麵，那感覺是真爽！」、「味道跟最早期有點不一樣了，吃的都是童年回憶。」下回如果吃膩了維力其他系列的泡麵，下次到賣場、超商泡麵區時也可找找看「真爽泡麵」的身影哦！
📌維力真爽泡麵系列
口味：精燉豬肉、黑胡椒牛肉、麻辣鍋豬肉、蔥辣牛肉
售價：10元至25元不等
便宜買法：可到各大電商平台查看，例如蝦皮購物等，一整袋5入最便宜只賣50元，平均一包10元；碗裝3入最便宜57元，等於一碗不到20元！
內行吃法：雖然辣椒包已經拿掉，如果愛吃辣的民眾可以在泡麵泡好時，自己加入辣椒粉更對味哦！