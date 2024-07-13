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吳宗憲《綜藝玩很大》一個失手重擊KID正臉！他直接痛苦倒地

▲吳宗憲（左）在《綜藝玩很大》一個失手重擊小隊長KID正臉，直接將他打倒在地，眾人全都嚇一大跳。（圖／好看娛樂提供）
▲吳宗憲（左）在《綜藝玩很大》一個失手重擊小隊長KID正臉，直接將他打倒在地，眾人全都嚇一大跳。（圖／好看娛樂提供）

記者林奕如／台北報導

吳宗憲主持《綜藝玩很大》，平常都是觀戰，這次在八角籠拳擊賽想要「參一腳」，戴起拳擊手套試試手感，卻一個失手重擊小隊長KID正臉，直接將他打倒在地，讓眾人全都嚇一大跳。

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吳宗憲、KID、坤達主持《綜藝玩很大》，本周配合孩子放暑假，讓藝人爸媽輕鬆一下，邀請侯昌明、鄭仲茵、三寶媽黃小柔、徐小可、新手爸媽粿粿、楊孟霖，一起前往高雄為期兩天一夜「爸媽放風之旅」，製作單位特別安排了超辛苦和超舒服的行程，讓爸爸媽媽們又愛又恨。

▲吳宗憲《綜藝玩很大》八角籠拳上，KID正臉被擊倒。（圖／好看娛樂提供）
▲KID被吳宗憲失手重擊，直接倒在地上。（圖／好看娛樂提供）
製作單位還安排「八角籠」直接上演拳擊賽，隊員們一一單挑，鄭仲茵為了得分，使出渾身解數，將粿粿逼到死角，粿粿驚叫：「我真的很害怕仲茵姐，她一臉看來就是要殺掉妳。」

就連小隊長KID也不禁抱怨：「這到底什麼遊戲，誰想的啦！」他之後也被吳宗憲打倒在地。而坤達面對前輩也不手軟，直接與侯昌明纏鬥，短短一分鐘的競賽就讓人大喘氣。

▲吳宗憲《綜藝玩很大》八角籠拳上，KID正臉被擊倒。左起楊孟霖、黃小柔、鄭仲茵、坤達、吳宗憲、侯昌明、徐小可、粿粿、KID（圖／好看娛樂提供）
▲《綜藝玩很大》這周主題爸媽放風之旅，楊孟霖（左起）、黃小柔、鄭仲茵、坤達、吳宗憲、侯昌明、徐小可、粿粿、KID。（圖／好看娛樂提供）
來賓黃小柔之前就對節目中殘酷的遊戲驚呆，經過一年休養身心，終於鼓起勇氣再來挑戰，許願希望此行是「療癒之旅」，但來賓侯昌明卻直言是「了斷之旅」，眾人笑翻。

眾人還在壽山動物園，與遊客比手畫腳，跑遍整個園區後，還要比賽在地上吹紙船，看到鄭仲茵奮力吹氣，吳宗憲笑說：「已經吹到缺氧，她瘋面（台語，瘋之意）起來連她自己都怕。」對於自己在節目中努力求勝，鄭仲茵也大笑表示：「真的好瘋好好玩。」

經歷重重挑戰，製作單位仍貼心安排行程，來犒賞平日辛苦的爸爸媽媽。先到號稱最美海景餐酒館的「永心浮島」，在大港橋旁享用精緻台菜的同時，也享受浪漫港都海景 。晚上更入住五星級「承億酒店」，隊員們直到拿到房卡前都不敢置信，竟有如此好的待遇。最後贏家甚至可以享受搭乘遊艇、在船上遊覽港邊海景並享用頂級甜點與香檳。

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