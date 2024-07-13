今日必吃／別急！李海魯肉飯還有3間 邪惡宵夜「肥嫩大塊」滷肉
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台中第二市場，這裡有兩家魯肉飯，即山河魯肉飯與李海魯肉飯，都很有名氣，一個經營白天、一個太陽下山後開張。因此宵夜時段，會看到不少當地人來到李海魯肉飯，點碗有著肥嫩大塊滷肉的魯肉飯，配上各式小菜。
記者葉盛耀/綜合報導
日前驚傳飄香47年的台中李海滷肉飯已經熄燈，事實上李海魯肉飯有4家分店，熄燈的是原子街分店，其他三家店都還在，而位於台中第二市場的李海魯肉飯則是老店，已營業超過70年。
另外，有趣的是，台中第二市場內還有家山河魯肉飯，與李海魯肉飯各有擁護者，兩家營業時間更是堪稱完美錯開，一個從凌晨開到下午，一個從下午開到凌晨。
招牌的魯肉飯中的滷肉，並非台北人熟知的魯肉飯，而是以大塊三層肉（五花肉）滷製出的控肉，滷到外層光亮，且肥瘦度適中，吃起來肥嫩無腥味，而白飯更是亮眼，飽水度佳、口感Q實，佐著鹹甜度剛剛好的滷汁吃，很是美味。也可搭著酸菜與店家自製辣椒醬，更開胃。
現場吃通常還會佐配多種小菜，或者多樣化的湯品，如蝦仁湯、豬心湯等。也有不少人會來外帶個魯肉飯便當，還可選擇幾個配菜搭配。
📍店家資訊：
李海魯肉飯
地址：台中市中區三民路二段85號98攤位
電話：(04)2226-0180
營業時間：16:00~03:00
公休：週三
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