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今日必吃／別急！李海魯肉飯還有3間　邪惡宵夜「肥嫩大塊」滷肉

▲日前驚傳台中李海魯肉飯已經熄燈，事實上李海魯肉飯有4家分店，熄燈的是原子街分店，其他三家都還在。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日前驚傳台中李海魯肉飯已經熄燈，事實上李海魯肉飯有4家分店，熄燈的是原子街分店，其他三家都還在。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台中第二市場，這裡有兩家魯肉飯，即山河魯肉飯與李海魯肉飯，都很有名氣，一個經營白天、一個太陽下山後開張。因此宵夜時段，會看到不少當地人來到李海魯肉飯，點碗有著肥嫩大塊滷肉的魯肉飯，配上各式小菜。

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日前驚傳飄香47年的台中李海滷肉飯已經熄燈，事實上李海魯肉飯有4家分店，熄燈的是原子街分店，其他三家店都還在，而位於台中第二市場的李海魯肉飯則是老店，已營業超過70年。

▲位於台中第二市場的李海魯肉飯則是老店，已營業超過70年。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位於台中第二市場的李海魯肉飯則是老店，已營業超過70年。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，有趣的是，台中第二市場內還有家山河魯肉飯，與李海魯肉飯各有擁護者，兩家營業時間更是堪稱完美錯開，一個從凌晨開到下午，一個從下午開到凌晨。

招牌的魯肉飯中的滷肉，並非台北人熟知的魯肉飯，而是以大塊三層肉（五花肉）滷製出的控肉，滷到外層光亮，且肥瘦度適中，吃起來肥嫩無腥味，而白飯更是亮眼，飽水度佳、口感Q實，佐著鹹甜度剛剛好的滷汁吃，很是美味。也可搭著酸菜與店家自製辣椒醬，更開胃。

▲李海魯肉飯的招牌魯肉飯，上頭的滷肉肥嫩又大塊。（圖／記者葉盛耀攝）
▲李海魯肉飯的招牌魯肉飯，上頭的滷肉肥嫩又大塊。（圖／記者葉盛耀攝）
現場吃通常還會佐配多種小菜，或者多樣化的湯品，如蝦仁湯、豬心湯等。也有不少人會來外帶個魯肉飯便當，還可選擇幾個配菜搭配。

▲若是外帶個魯肉飯便當，就像自助餐店一樣，還可選擇幾個配菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲若是外帶個魯肉飯便當，就像自助餐店一樣，還可選擇幾個配菜。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
李海魯肉飯
地址：台中市中區三民路二段85號98攤位
電話：(04)2226-0180
營業時間：16:00~03:00
公休：週三

🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。

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