受舅舅鼓勵從警！三重28歲警遭飆撞殉職 侯友宜：絕不寬貸肇事者
新北市三重區正義北路與龍門路今（13）日凌晨1時發生一起重大車禍，25歲男子黃國維駕駛銀色賓士，飆速逆撞警車及多元計程車，警車當場被甩飛至對向人行道，造成駕駛周姓員警受傷送醫、副駕駛座28歲黃姓警員死亡。新北市長侯友宜稍早也在新北市警察局長廖訓誠陪同下，前往台北馬偕醫院探視家屬，強調一定會還給警察同仁公平正義，決不寬貸。
社會組/綜合報導
侯友宜受訪表示，這起1死4傷重大車禍，導致1名警察同仁因公殉職，另1名同仁受傷，另造成3位民眾受傷，目前正全力追究黃男肇事責任，一定會還給警察同仁公平正義，決不寬貸。他也對黃姓同仁因公不幸殉職感到非常傷痛，期待逝者能夠安息、傷者同仁能早日康復，後續喪葬、撫慰及殯葬事宜，警察局都會全力協助同仁，讓家屬傷痛減到最低。
侯友宜指出，黃姓同仁坐在副駕駛座，撞擊到胸部造成嚴重氣胸，雖緊急送醫搶救，仍不幸因公殉職，將從優撫卹，另1名坐在正駕駛的同仁受傷較輕，但仍要持續觀察，期待能夠早日康復。警方已組成專案小組全力調查釐清肇事責任，是否有毒駕肇事情形，警方以對肇事者採尿，待肇事原因鑑定出爐後，警察局會再出來統一說明。
此外，侯友宜也提到，黃姓員警是警察世家，弟弟也是新北市三重永福派出所警員，從小由阿嬤、爸爸帶大，受到當警察的舅舅（應為姑丈）鼓勵從警，兩兄弟都非常乖巧，家屬希望給予殉職黃員的弟弟多點照顧，父親很多心願，只要市府與警察局做得到，都將全力協助。
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