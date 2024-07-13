台股回檔多頭氣勢不改！專家：台積電持續前進　大盤能維持不墜

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永豐投顧分析，大盤上漲推力仍是看台積電。台積電公布6月營收後，市場看到台積電第2季營收年增率達到40%，對於第2季財報信心大增，下週7月18日將迎來台積電的法說，市場抱持樂觀，因此股價連漲4天，帶動大盤不斷創高，而台積電占大盤權重已經逼近35%，因此只要台積電繼續前進，大盤就能維持不墜。
本週美國股市停滯，S&P 500與納斯達克指數持續多頭走勢，在週四11日公布消費者物價指數（CPI）後才出現獲利回吐，抹去大部分漲勢。本週焦點是美國CPI數據，數據結果表現優於市場預期，CPI月增率罕見出現負成長0.1%，有利通膨降溫，也鞏固了9月美國聯準會降息的可能性，不過，市場已提前反應聯準會官員的談話，因此出現利多出盡的現象。
在類股表現方面，因看好財報，半導體類股上漲2.7%，其中，台積電漲3.5%、世芯-KY漲13.5%；網路通訊跌4.2%，因電信股缺乏成長而遭到資金拋棄，台灣大、遠傳跌9%以上；海運價格鬆動，運輸股大跌6%，陽明跌8.8%、萬海跌8.7%；資本市場熱絡，金融股獲利可觀，金融股漲3.4%，富邦金漲8.2%、國泰金漲7.2%。
集中市場外資賣超737.68億元，投信買超174.10億，自營商含避險賣超336.84億元，三大法人合計賣超900.41億元。融資增加55.27億元億元，融資餘額3345.42億；融券減少8433張，融券餘額21萬8622張。外資賣壓加大，散戶偏多。
上櫃股票方面，外資賣超62.28億，投信買超30.14億，自營商賣超111.56億元，三大法人合計賣超143.70億元。OTC融資增加4.51億，融資餘額1180.03億，融券減少543張，融券餘額6萬4351張。