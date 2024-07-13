溫網／Djokovic直落三橫掃！生涯第十度晉決賽　再戰Alcaraz爭冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
首盤Djokovic在第6局完成破發，取得4：2的領先優勢。雖然第9局Djokovic被Musetti回破，但他在第10局再次送出破發，以6：4贏下第一盤。
第二盤Musetti連破帶保取得2：0領先，第6局Djokovic回破成功，追至3：3平手。隨後，雙方各自保發後，進入搶七局，Djokovic一路領先，以7：2贏下第二盤。
第三盤，Djokovic連保帶破以2：0領先，第9局Djokovic錯失3個賽點，但這並不影響比賽結果，最終他在第10局化解破發點後保發，以6：4贏下第三盤，直落三鎖定溫網決賽門票。
Alcaraz逆轉Medvedev 力拚溫網衛冕
另一場男單4強戰，衛冕冠軍Carlos Alcaraz與俄羅斯前球王Daniil Medvedev上演一場激戰，雖然Alcaraz在首盤先讓出，但他連贏三盤，最終以6：7（1：7）、6：3、6：4、6：4擊敗Medvedev，連2年闖入溫網決賽。
今年溫網男單決賽再次上演Djokovic對決Alcaraz的戲碼。從過往對戰紀錄中，Djokovic以3勝2負佔優。此次決賽，Djokovic將力爭追平瑞士傳奇Roger Federer在全英俱樂部的「8冠」紀錄，並挑戰史上最多的第25座大滿貫冠軍；而Alcaraz則距離溫網二連冠及職業生涯第4座大滿貫僅一步之遙。