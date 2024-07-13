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溫網／Djokovic直落三橫掃！生涯第十度晉決賽　再戰Alcaraz爭冠

▲37歲「喬帥」Novak Djokovic生涯第十度闖進溫網男單決賽，目標溫網生涯第8冠，以及生涯大滿貫第25冠。（圖／美聯社／達志影像）
▲37歲「喬帥」Novak Djokovic生涯第十度闖進溫網男單決賽，目標溫網生涯第8冠，以及生涯大滿貫第25冠。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024年溫布頓網球錦標賽男單4強賽事，37歲「喬帥」Novak Djokovic以6：4、7：6（7：2）、6：4直落三橫掃22歲Lorenzo Musetti，生涯第10次闖入溫網決賽。14日Djokovic將再次對決上屆冠軍、西班牙新星Carlos Alcaraz，力爭生涯第8座溫網冠軍、生涯第25座大滿貫冠軍。

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喬帥直落三橫掃　生涯十度闖溫網決賽

首盤Djokovic在第6局完成破發，取得4：2的領先優勢。雖然第9局Djokovic被Musetti回破，但他在第10局再次送出破發，以6：4贏下第一盤。

第二盤Musetti連破帶保取得2：0領先，第6局Djokovic回破成功，追至3：3平手。隨後，雙方各自保發後，進入搶七局，Djokovic一路領先，以7：2贏下第二盤。

第三盤，Djokovic連保帶破以2：0領先，第9局Djokovic錯失3個賽點，但這並不影響比賽結果，最終他在第10局化解破發點後保發，以6：4贏下第三盤，直落三鎖定溫網決賽門票。

Alcaraz逆轉Medvedev　力拚溫網衛冕

另一場男單4強戰，衛冕冠軍Carlos Alcaraz與俄羅斯前球王Daniil Medvedev上演一場激戰，雖然Alcaraz在首盤先讓出，但他連贏三盤，最終以6：7（1：7）、6：3、6：4、6：4擊敗Medvedev，連2年闖入溫網決賽。

今年溫網男單決賽再次上演Djokovic對決Alcaraz的戲碼。從過往對戰紀錄中，Djokovic以3勝2負佔優。此次決賽，Djokovic將力爭追平瑞士傳奇Roger Federer在全英俱樂部的「8冠」紀錄，並挑戰史上最多的第25座大滿貫冠軍；而Alcaraz則距離溫網二連冠及職業生涯第4座大滿貫僅一步之遙。

▲西班牙21歲超級新秀Carlos Alcaraz與Novak Djokovic將重演去年溫網決賽的戲碼。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙21歲超級新秀Carlos Alcaraz與Novak Djokovic將重演去年溫網決賽的戲碼。（圖／美聯社／達志影像）

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