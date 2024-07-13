今午後雨強度升級！雙北等3地「降雨最猛」　下周颱風生成機率高

我是廣告 請繼續往下閱讀
明（14）日太平洋高壓勢力西伸、增強，台灣處於高壓邊緣，風向吹偏東南風，明天到下週五東南部有不實局部短暫陣雨，明後兩天東南風強度較強，午後雷陣雨範圍縮小，不過各地山區、中南部地區仍有午後雨；下週二（16日）東南風減弱，午後雷陣雨範圍擴大，西半部、東半部及山區下周二到下周五（19日）有午後雷陣雨，山區留意局部大雨。
溫度方面，未來一周持續高溫炙熱的天氣型態。今天大台北、中南部、東半部會有攝氏局部36度以上高溫。明天（14日）之後東南風增強，一路到下周四（18日）高溫範圍擴大，大台北、中南部會有局部攝氏37度以上高溫，下周五高溫攝氏36到37度機率降低，但整體天氣仍偏熱。
中央氣象署今（13）日 11時38分發布高溫示警，今日中午前後臺北市、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。
至於今年第3號颱風凱米（Gaemi）是否有機會生成？張承傳表示，未來一周在南海到菲律賓東發海面，有形成一個大的低壓帶，有利於熱帶擾動發展，不過確切生成位置、時間的不確定性大，要持續觀察。不過明天到下週南邊海面有利熱帶擾動發展，所以在南海或菲律賓多方海面的，形成颱風的機率偏高。