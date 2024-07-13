認了毒駕？賓士惡男疑吸「喪屍毒品」麻醉菸彈撞死無辜警
新北市三重分局厚德派出所28歲黃姓警員，今（13）日凌晨與周姓警員執行巡邏勤務時，不幸遭1輛賓士逆向飆撞，送醫傷重不治。肇事駕駛為25歲男子黃國維，雖然當下酒測值為0，但過去有毒品前科，警方不排除毒駕可能性，據傳他私下也坦承肇事前曾吸食「喪屍毒品」之稱的「依托咪酯」麻醉菸彈，警方正在釐清中。
社會組/綜合報導
據了解，肇事黃男是新北市三重警方列管治安顧慮人口，不僅有毒品前科，還經常滋事，他坦承肇事前有吸食「喪屍毒品」麻醉菸彈，為列管三級毒品。
黃男是警方眼中的頭痛人物，今年4月發生台64線發生女子墜橋身亡案，經查死者為黃男前妻，當時有民眾目擊死者墜橋前，疑似有人持刀追逐她，警方將車上黃男、黃男哥哥及哥哥女友帶回，皆依過失致死送辦。
此外，上月18日與本月7日皆因發生持刀談判、亮刀當街揮舞的情形，2度被依違反社維法送辦，沒想到事隔不過5天，竟發生飆速逆向撞死員警事故，種種惡行令人髮指。
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