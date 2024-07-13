美股開紅盤！資金回流科技股4大指數齊揚　輝達、台積電ADR雙上漲

台股昨日大跌心好驚！法人：台股短線正乖離大、仍須留意回檔整理

▲台北股市昨（12）日受到美股大跌拖累，終場下跌473.1點，法人認為，台股目前已來到17.5倍水準，高於歷史平均。（圖／擷取自Pixabay）
▲台北股市昨（12）日受到美股大跌拖累，終場下跌473.1點，法人認為，台股目前已來到17.5倍水準，高於歷史平均。（圖／擷取自Pixabay）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市昨（12）日受到美股大跌拖累，終場下跌473.1點或1.94%，收在23916.93點，日K終結連7紅，跌破5日線，成交量為5781.05億元。不過本週台股週線仍維持收紅，本周上漲360.34點或1.53%，周K呈現連2紅。對此，法人認為，台股近10年本益比平均約在15至16倍，然而目前已來到17.5倍水準，高於歷史平均。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，週五台股回檔主要是受到逢高獲利了結賣壓影響，回顧台股近10年本益比平均約在15至16倍，然目前已來到17.5倍水準，高於歷史平均，不過，台股結構在AI的帶動下已出現轉變，AI讓台灣成為資料中心的重要供應鏈，進而使評價面進一步提升，有機會往歷史高點靠攏。

黃新迪表示，事實上台股企業獲利狀況仍佳，6月上市櫃營收達到新台幣3.64兆元，除了創同期次高之外，也連續4個月突破3兆元大關，尤其是晶圓龍頭大廠營收甚至創下最佳6月數據且優於預期，財測也達標。而下週市場焦點將鎖定晶圓龍頭大廠的法說會，以及7月412家上市櫃企業將發出6827億元現金股利，為股市增添資金活水。

法人進一步指出，眼見2025年最具成長性的類股仍以AI主導是市場共識，而半導體又是AI供應鏈中重要的一環，預期2025年在前後段製程需求驅動下，半導體市場的銷售總額可再創歷史新高至1280億美元，因此近期各機構持續上修AI權值股目標價，包括晶圓龍頭大廠、組裝大廠、IC設計大廠等，若這些權值股股價能達到目標預期，將貢獻大盤點數超過千點。

不過，法人提醒，台股短線正乖離大，仍須留意短線可能回檔整理，且美股出現降息預期提升之利多卻不漲反跌，後市波動可能加劇，建議投資人逢拉回擇優布局，聚焦半導體封測、測試介面、設備等，並伺機回補IP、IC設計族群。

安聯投信台股團隊也認為，就基本面來看，隨著財報陸續揭曉，產業利多陸續反應，第三季台股布局上，建議不追高、不殺低；主要考量技術面與籌碼修正機率已大幅提高，不盲目追高是基本立場，可待趨勢股拉回後伺機布局。

展望後市，法人表示，雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道亦皆有不同，但總體產業景氣趨勢仍是向上，除了依基本面強弱挑選標的外，亦可留意股價基期較低的標的；至於高股息題材，建議可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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