分科測驗歷史考完了！難易適中、題目文字多 「周處除三害」入題
113學年分科測驗於今（13）日舉行第2天考試，第1節考歷史，全國教師會解題團隊分析「難易適中」，測驗的知識重點大多可見於歷年考古題中，多為經濟、生活相關議題，與時事有關的電影「周處除三害」的歷史原型也入列。值得一提的是，今年測驗中，宗教相關試題大增，其中包括耶穌會、印度佛教、民間信仰等。
記者鄭妤安/台北報導
113年分科測驗歷史考科被全國教師會解題團隊評為「難易適中」，程度與去年相近，不過今年題目文字量是近3年最多，對考生來說可能是一大挑戰。
今年的測驗重點大都可在歷年考古題中可看到，題型方面，以基礎知識為主，今年史料判讀題比率最高，也有將學術情境納入新文化史研究題材，混合或非選擇題多為資料閱讀題，考生須細心閱讀題幹線索。
今年考題中，宗教相關試題大增，其中包括耶穌會、印度佛教、民間信仰等，要考生分析印度古今名稱的來歷、從廟宇的分布圖中判斷信奉的神祇，或從宗教背景中判斷歷史事件等。另外，原住民族議題也入列，其中更有談及日治時期理蕃政策、檳榔習俗的考題。此次考科與時事相關的題目偏少，今年賣座電影「周處除三害」的歷史原型意外出現在考題中。