向許淑華遞橄欖枝！卓榮泰讚南投跳脫傳統形象、願與地方積極合作
位於南投縣的國道6號東草屯休息站今日舉行啟用典禮。行政院長卓榮泰於致詞時，稱讚南投在縣長許淑華帶領下，跳脫過去傳統形象走向觀光產業、未來將朝科技產業大力邁進，中央願與地方積極合作，共創漂亮美好、多元文明的南投。許淑華隨即改搭卓榮泰的公務車前往下一站，卓形容她「沿路一直在講地方交通、農業的事，連一口水都沒空喝」。
記者顏幸如／南投報導
卓榮泰今（13）日上午到南投，先出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮，再到集集鎮視察紅龍果外銷供果園，藍綠地方政治人物皆出席，許淑華致詞前，還特別以「蔡教授」稱呼昔日競爭對手蔡培慧。
南投由藍營執政20年，前縣長林明溱任內幾乎不與蔡政府往來，前行政院長蘇貞昌曾多次點名「我到南投視察從來沒看過縣長」；許淑華上任後原本稍加緩解，當時的行政院長陳建仁又為仁愛風災一事，公開點名南投未做好災前疏散防範工作，導致中央和地方關係從原本的冰點，一度變成火光四射。
卓榮泰致詞時，先是稱東草屯休息站有助南投觀光，提供遊客「休息為走更美好的路」，接著稱南投在縣長許淑華帶領下，跳脫過去傳統形象走向觀光產業，未來相信會朝科技產業大力發展邁進。他表示政府必須為人民服務，支持產業創生、地方農業發展，接下來中央和地方應該要積極合作，共同創造更漂亮美好、多元文明的南投。
眾人接著趕往集集的田寮里果菜運銷合作社，許淑華改搭卓榮泰的車，卓榮泰事後透露，「許縣長在車上跟我講了很多交通、農業的事，我遞給她一瓶水，她卻一口水沒喝，她非常關心大家。」