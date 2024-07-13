萬安演習7月底展開　內政部視察大型防空避難處所

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馬士元表示，七月下旬配合漢光演習，也即將在各縣市展開萬安演習，防空避難處所不只是「場地」、更重要是「人」的規劃。例如：如果民眾避難超過2小時，臨時物資要怎麼管理規劃？臨時簡易醫療及傷患救助的規劃又如何？多少民眾要配置一位民防人員？如果人力不足是否要與公所合作動員防災士支援？這些都是跟「人」有關，必須納入考量。
此外，馬士元也提醒，防空避難處所不能堆置雜物、保持進出暢通、避免積水、平常配合演習、災時主動開放供民眾就近避難。特別是防空避難室如果在學校，可容納人數要先扣掉該校師生，再統計可收容民眾人數、並標示清楚師生及民眾的區域。
馬士元指出，世界都在關注臺灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓臺灣持續壯大。總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」，進行全方位的盤整，強化臺灣社會整體的韌性，就是提升臺灣的安全，而強化臺灣安全，就是強化全世界的安全與繁榮。
此外，馬士元也感謝警察同仁認真於崗位執勤，無分晝夜堅守，持續推動警察體系之民防訓練及任務，乃當前重要工作，民防工作能安定民心，更期勉未來能持續精進，一起努力維護社會安定。