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萬安演習7月底展開　內政部視察大型防空避難處所

▲內政部政次馬士元昨（12）日率內政部警政署民防指揮管制所、內政部國土管理署登機關，視察轄內防空避難處所。（圖／內政部提供）
▲內政部政次馬士元昨（12）日率內政部警政署民防指揮管制所、內政部國土管理署登機關，視察轄內防空避難處所。（圖／內政部提供）

記者陳郁柔／台北報導

萬安演習將在7月下旬展開，內政部政務次長馬士元昨（12）日率領團隊視察轄內防空避難處所，除檢視重新製作的壓克力告示牌、基本動線設備。

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內政部今（13）日發布新聞稿表示，內政部警政署民防指揮管制所、內政部國土管理署等機關，昨日下午前往新竹市明志公有停車場、板橋海山國小等地，視察轄內防空避難處所，除檢視重新製作的壓克力告示牌、基本動線設備，也建議參考新加坡做法，在大型避難處所的地面分區標示清楚，劃設民眾最小管理單位，便於指揮。

馬士元表示，七月下旬配合漢光演習，也即將在各縣市展開萬安演習，防空避難處所不只是「場地」、更重要是「人」的規劃。例如：如果民眾避難超過2小時，臨時物資要怎麼管理規劃？臨時簡易醫療及傷患救助的規劃又如何？多少民眾要配置一位民防人員？如果人力不足是否要與公所合作動員防災士支援？這些都是跟「人」有關，必須納入考量。

此外，馬士元也提醒，防空避難處所不能堆置雜物、保持進出暢通、避免積水、平常配合演習、災時主動開放供民眾就近避難。特別是防空避難室如果在學校，可容納人數要先扣掉該校師生，再統計可收容民眾人數、並標示清楚師生及民眾的區域。

馬士元指出，世界都在關注臺灣如何能夠展現強大的自我保護韌性，來嚇阻區域中破壞和平穩定的野心，只有整個社會都有強韌的自我防衛意志，有對自己堅定的信心，才能因應各種災害和風險，讓臺灣持續壯大。總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」，進行全方位的盤整，強化臺灣社會整體的韌性，就是提升臺灣的安全，而強化臺灣安全，就是強化全世界的安全與繁榮。

此外，馬士元也感謝警察同仁認真於崗位執勤，無分晝夜堅守，持續推動警察體系之民防訓練及任務，乃當前重要工作，民防工作能安定民心，更期勉未來能持續精進，一起努力維護社會安定。

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