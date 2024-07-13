大立光法說會釋出正向訊號　外資再調升目標價、最高喊3700元

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而大立光今年6月達新台幣40.41億元，月成長16%，優於預期，為5個月來新高，年增50%。大立光表示，由於目前進入新機拉貨旺季，看好7月拉貨動能優於6月，8月會比7月好，但目前9月還看不到。
至於新廠部分，大立光表示，目前規劃不變，去年第四季完工的廠，今年第三季陸續移進設備，第四季全稼動。下一個廠則要明年第三季才會好，且該廠土地面積大2倍多，但如何規劃產能，還要看客戶需求。
外資圈看好iPhone新機即將推出，看好本次將會迎來新一波換機潮，再加上大立光受惠產能利用率與生產良率的提升，將帶動下半年毛利率走揚，全年上看50%，因此美系外資給予「優於大盤」評級，目標價為3000元。
大摩科技產業分析師高燕禾預期，第三季iPhone生產約達5200萬支，季增33%、年增4%；iPad則保持在1300萬台，季增8%、但年減4%；NB ODM出貨預估維持在3390萬台，季增4%、年增3%。
不只是一家外資看好大立光後市表現，另一家美系外資也給予「優於大盤」評級，目標價升至3200元；日系外資也建議「買進」大立光，目標價大升至3700元，調幅31.4%，是目前外資圈中的最高價。
市場認為，整體而言，在AI手機技術推動下，除蘋果外，也將促使Android高端手機需求，帶動相機及鏡頭市場增長。由於大立光規模日趨龐大，市場占有率、利潤率都將提高，預計從2024年下半年開始，在iPhone高端鏡頭市場中將占據主導地位。
而針對後市，業界認為，繼大立光6月營收表現強勁後，預估2024年第三季，大立光營收有望達新台幣170億元，季增55%、年增25%；至於第四季，將成長至新台幣180億元，季增6%、年增1%，以反映未來數月的強勁訂單，尤其將在iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡頭上獲得更好的市場份額。