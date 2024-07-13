「少女時代」太妍要來台灣了！8月31日高雄巨蛋開唱
拼盤演唱會《ECO L!IVE CONCERT》將於8月31日在高雄巨蛋舉行，今（13）日公布第四組嘉賓，「少女時代」成員太妍確定出席，這也是她第一次造訪高雄，讓人期待。去年6月在台北舉辦演唱會的太妍，這次來台首度造訪高雄，她也是首位前進高雄並且登上高雄巨蛋的「少女時代」成員。
記者李欣容／台北報導
高雄K-POP 拼盤演唱會「TheArtistudio 得藝室策劃」今（13）日在臉書曝光第四組來台嘉賓，少女時代成員太妍，主視覺中太妍頂著個性妝容，小V臉和霸氣神情，讓許多粉絲期待她的表演。
南韓女團少女時代隊長太妍2023年6月底獨自來台開唱，成為南韓首位以「SOLO」身分登上台北小巨蛋的女歌手，全場1萬多票秒殺。當時太妍官方YouTube頻道，釋出她在台灣的Vlog，其中有台粉集資送的「跑車」，太妍看到後興奮在休息室開起來，女神私下模樣相當可愛，這次來台灣想必也能和粉絲留下美好回憶。
而拼盤演唱會《ECO L!IVE CONCERT》也陸續公布開唱嘉賓，包括「信聽BTOB」的韓國實力男團BTOB、韓國實力派天團MAMAMOO的Rapper MOON BYUL、RBW經紀公司即將推出的新人男子組合NXD。