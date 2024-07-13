大谷翔平小心了！Ozuna單場雙響砲累積26轟 率勇士6:1擊敗大都會
美職大聯盟亞特蘭大勇士今（13）日作客交手聖地牙哥教士，進行3連戰系列賽首場比賽，此戰勇士靠著Marcell Ozuna上演單場雙響砲，與先發投手Spencer Schwellenbach主投7局失1分好投，帶領球隊以6：1擊敗教士終止近期2連敗，教士則是苦吞5連敗。此外Ozuna在今擊出雙響砲後，本季已經累積26轟，目前距離國聯全壘打王大谷翔平僅差2支。Ozuna此役4打數貢獻雙響砲，進帳2分打點，打擊率升至0.301，目前以77分打點高居國聯打點王。
記者張志宇/綜合報導
Ozuna雙響！勇士火力全開賞大都會5連敗
教士在4局下率先開啟攻勢，靠著Manny Machdo得點圈掃出適時安打先馳得點，但勇士在5局上立刻給予反擊，Ozuna率先開砲掃出中外野陽春砲追平比分，隨後靠著Travis D’Arnaud得點圈敲安與Orlando Arcia 2分砲助陣攻下3分拉開比分。
前5局打完由勇士取得4：1領先，進到8、9局勇士攻勢再起，分別靠著Austin Riley高飛犧牲打，與Ozuna掃出本場第2發全壘打右外野陽春砲攻下2分，反觀教士打線在6至9局皆無攻勢，終場就以1：6不敵勇士吞下近期5連敗。
本場勝投為勇士先發Schwellenbach，合計主投7局用94球（62顆為好球），整場僅被敲出3安，送出3次三振投出一次保送，靠著隊友火力支援順利收下本季第3勝（4敗）。
敗戰投手則為教士先發Matt Waldron，本場他同樣主投7局僅用80球（47顆為好球），但被敲出4安包括被Ozuna狙擊失掉4分（全為自責分），可惜隊友火力不支援苦吞本季第8敗（5勝）。
Ozuna此役4打數貢獻雙響砲，進帳2分打點，打擊率升至0.301，目前以77分打點高居國聯打點王，26轟在國聯僅次於大谷翔平的28轟。