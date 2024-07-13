ONE OK ROCK高雄演唱會「20萬人瘋搶」！4萬張票完售　加場機率曝

日本搖滾天團ONE OK ROCK成員Taka、Toru、Ryota、Tomoya將於9月21日登上高雄國家體育場（世運主場）開唱，購票網今（13）日中午12點一啟售就湧入20萬人瘋搶，4萬張門票也迅速賣光，主辦單位「KKLIVE」也回應《NOWnews今日新聞》表示「高雄僅此一場」確定不會加場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
ONE OK ROCK是2005年成立的搖滾樂團，原名由來為「one o'clock」，意即高中時期的他們，只有週末才有時間練習，加上常常從週日凌晨一點練到早上，而日本人的發音「R」與「L」相同，所以將「O'C」改成「OK」。他們原本成員有5位：Taka、Toru、Ryota、Tomoya、Alex，但2009年Alex因為在電車上非禮女學生遭到逮捕，他許多工作被取消，也在同年5月退團以示負責。全新4人體制的ONE OK ROCK，在2010年發表首張單曲《完全感覺Dreamer》銷量意外暴增，他們也在當年第一次站上指標之一的場地日本武道館開唱，名氣日漸攀升，2012年有了舉辦海外巡演的資格，2019年紅髮艾德（Ed Sheeran）到桃園開演唱會時，更是請到ONE OK ROCK從日本飛來當嘉賓，人氣不容小覷。
ONE OK ROCK雖然來台次數數不清，但今年仍會來台開唱的消息一出，大批歌迷依舊HIGH翻；如今4萬張門票完售，不少搶到票的歌迷，已非常期待9月21日的到來，準備齊聚嗨翻世運演唱會。