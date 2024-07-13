38歲米可白認有容貌焦慮 新人輩出「一個比一個年輕漂亮」
女星米可白以幼幼台「葡萄姐姐」出道，改名「米可白」後她越來越活出自我，不但大方公開自己的體重、體脂以及宵夜內容，就算身材被說三道四，她也總是一句，「我都快40歲了！該做自己了吧。」不過今（13）日她卻在臉書坦承，其實自己偶爾還是會有容貌焦慮，因為新人輩出，一個比一個還漂亮，想到剛出道時，什麼都不會，在節目上還要用頭撞破30顆氣球，能夠走到現在，都感謝媽媽一路上的鼓勵。
記者李欣容／台北報導
米可白在臉書寫下長文，「我是一個從中部上來打拼的孩子，19歲的我獨自上來台北工作，我什麼都不懂～為了改善家裡的經濟，什麼通告都接，怕高的我，要像啦啦隊員一樣在空中拋來拋去&肩頸不好還要頭撞30顆氣球&大熱天還要在軟墊匍匐前進 ，2隻手都起水泡&不懂演戲的我，為了做角色功課看了10～15部的戲～就算遇到不平等的對待，我也不畏懼。我不怕辛苦只要有機會能演出，我一定會好好把握。」
米可白直呼，因為沒有背景，也沒有厲害的人物幫忙，「我只知道，就像我媽媽說的～妳要成功，就不要感到害怕努力前進～妳的用心，總有一天會被大家看到。」她也坦承，即使到了現在，對工作和外貌上還是有不安的時候，加上現在的藝人一個比一個年輕漂亮，不免擔心，「但我媽媽總會跟我說『妳看妳站出來就是不一樣。妳要有信心，妳很棒』謝謝我最愛的黃玲玲小姐（米媽），總讓我覺得好溫暖…我要為了妳繼續閃耀。」
米可白2019年與「尾牙大王」謝銘杰結束5年婚姻，日前採訪時透露有對象，被眼尖網友發現是拍戲熟識的孫綻，兩人4月時被拍到在路上牽手甜蜜逛街，默認戀情，孫綻也稱讚米可白是善良、敬業、熱情的人，強調未來自己若有好消息一定會跟大家分享。