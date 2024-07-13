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陽明董座可望月底定案！傳海大航管系主任蔡豐明呼聲最高

▲陽明董事長一職可望月底拍板定案！市場傳出，陽明董事長鄭貞茂將去職，新董將由現任董事會內出線，並且由於獨立董事不能擔任董事長一職。（圖／陽明海運提供）
▲陽明董事長一職可望月底拍板定案！市場傳出，陽明董事長鄭貞茂將去職，新董將由現任董事會內出線，並且由於獨立董事不能擔任董事長一職。（圖／陽明海運提供）

記者陳郁柔／台北報導

陽明董事長一職可望月底拍板定案！市場傳出，陽明董事長鄭貞茂將去職，新董將由現任董事會內出線，並且由於獨立董事不能擔任董事長一職，因此不排除會有獨董轉為一般董事後，擔任董事長。

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根據市場傳聞，陽明董事長寶座新人選差不多已定案，預計最快在7月底公布新人事案；據了解，將由陽明現任的董事名單中推舉，不排除邀約擁有專業海運背景的獨董轉成董事，7月下旬有可能會召開董事會改選新任董事長。

陽明新任董事長一度傳由交通部前部長賀陳旦來擔任，日前陽明海運已經公告賀陳旦請辭陽明董事代表人職務，市場對於陽明董事長人選還會不會異動成為熱門議題。由於交通部是陽明的主要大股東，日前交通部長李孟諺出席7月11日航海節70周年活動時，也被問到陽明董事長人選問題，並未正面回應。

在賀陳旦閃辭陽明董事代表人後，先前同樣呼聲很高的海大航管系主任蔡豐明，現在看起來是最有可能接掌陽明董座。根據海洋大學教師個人網頁資料，蔡豐明學歷為中原大學土木工程學士、美國紐澤西州理工學院運輸管理研究所碩士，專長為供應鏈管理、運輸管理、郵輪產業經營管理、智慧型運輸系統等。2003-2005年在台灣高鐵營運策略部門工作，2009-2011年進入高雄第一科技大學擔任助理教授，之後轉往海洋大學任教至今。

陽明目前董事會成員中，一般董事為鄭貞茂（交通部代表）、賀陳旦（交通部代表，已辭）、戴佐敏（交通部代表）、陳純純（交通部代表）、施克和（行政院國家發展基金管理會代表）、張建一（行政院國家發展基金管理會代表）、許婉琪（行政院國家發展基金管理會代表），陳方元（行政院國家發展基金管理會代表）、陳劭良（臺灣港務股份有限公司代表）、劉文慶（台灣航業股份有限公司代表）。

五位獨董分別為唐達興（大唐達興律師事務所主持律師）、邱晃泉（玫瑰道明法律事務所主持律師），黃智聰（國立政治大學專任教授及特聘教授）、蔡豐明（臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任），熊正一（桃園國際機場股份有限公司董事、台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授）。

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