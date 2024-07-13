孫盛希才宣布11月開唱「有驚喜」！突預告：即將離開台灣
金曲歌后孫盛希在上個月第35屆金曲獎頒獎典禮奪下最佳華語女歌手獎，近日再宣布11月將站上台北流行音樂中心開唱，不斷傳出喜訊，不過她也透露近日即將出國旅行休息一下。今（13）日她出席代言活動擔任一日店長，被問到要去哪個國家旅遊，她回應準備要去美國，不過因為她停不下來，笑曝到時候應該還是會繼續寫歌錄音，而下半年也考慮去澳洲或歐洲走走。
記者朱祖儀／台北報導
孫盛希今日被問到奪獎後的心情，表示現在感覺已經回到日常，不會有太嗨的感覺，工作目前就是「鬆忙鬆忙」的狀態，感覺比較舒服，也會和朋友一起寫歌、旅行，後面還有演唱會要準備，工作忙碌之餘，就是讓心態回到健康的狀態。而今日粉絲很早就到現場卡位，也讓她覺得很感謝，這次體驗一日店長，學到如何拆保固卡，她也笑說這個體驗很酷。
孫盛希表示，目前很大的精力都在準備新歌，會好好思考下一個作品要走什麼路線，還有11月即將到來的演唱會，目前也在努力準備中，她透露這次會在「舞台上跳舞」，不過其他驚喜還不方便透露，只能說大家想聽的歌都會儘量唱，目前改了很多次歌單，就是不斷塞歌進去。
孫盛希也說，之後暫時不會有下一張專輯，因為覺得需要很謹慎處理，可能要思考一陣子，也想要多出去走走。而下個月她也即將去美國放假10天，不過停不下來的她表示，還是會繼續創作錄音，因為不習慣休息太久。此外，下半年應該也會想去澳洲、歐洲走走，想要放鬆一下，不過因為還有演唱會要忙，她表示「應該不會慢下來」。
事業得意的孫盛希，被問到近來是否有喜歡的另一半類型，她大方回應，現在沒有特別喜歡的條件，不過希望對方是願意和她一起往前、一起解決問題的對象，也沒有身高限制。至於之前的緋聞對象KIRE，近來2人似乎互動比較少？孫盛希則說，奪下金曲歌后之後，對方還是有獻上祝福，雙方也還是會在社群平台上互嗆。