汪建民罹肺腺癌！陳文茜、陳佩琪是病友　初期像感冒：2類人高危

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科學期刊「自然」先前發表討論空汙與肺腺癌關係的論文，其中比較北半球幾個工業國家致死率，發現台灣竟然位居第一。
國健署統計，每年新診斷的肺癌超過1萬5000人，其中肺腺癌占70～80％，而國內肺腺癌較常見的基因突變是EGFR，也就是表皮生長因子受體突變，台灣人又具有罹患肺腺癌的易感體質。
聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰曾指出，台灣肺腺癌EGFR突變基因跟空氣汙染相關性最高，是這個英國或韓國的好幾倍高，「我們台灣人的確體質跟其他國家不一樣，大概2/3空汙是台灣自己本土產生的，1/3是境外移入的」。
衛生福利部台中醫院胸腔內科顧問醫師鐘威昇曾表示，在台灣約有50%以上的肺癌患者皆不抽菸，更有超過90%的女性肺癌患者是從不抽菸。他分析，現今肺癌的病因主要來自「基因的不穩定性與遺傳關係」，以及「環境致癌物的刺激」，包括吸菸、空污、油煙、食品（如醃製食品、臘腸或油炸香腸等）。
肺腺癌有什麼症狀前兆？
肺腺癌初期症狀不明顯，可能只是輕微咳嗽及胸部有輕度隱痛，也常容易被誤認為是感冒，前兆包含久咳、喘不過氣、胸痛、聲音變得刺耳、咳血、體重異常下降。到了晚期，患者會出現不易控制的陣發性嗆咳、痰中帶血，及止痛藥難解的劇烈胸痛等，也可能伴有呼吸困難、頭暈眼花。
肺腺癌存活率高嗎？如何能及早發現？
肺腺癌是肺癌的一種，而肺癌自2004年至今，一直都是台灣癌症死亡原因的第一名，2022年超過1萬人死於肺癌，肺癌死亡率長年居高不下的原因就是，診斷出大部分都是第4期，為時已晚，5年存活率不到10%。
因此，我國自2022年7月1日起將肺癌篩檢納入第5癌篩檢，補助兩大類肺癌高風險族群，每2年1次的免費低劑量電腦斷層LDCT檢查。符合資格的肺癌高風險族群為：
1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
若非吸菸者也無上述風險因子的民眾，如想接受肺癌篩檢，則建議先向醫師諮詢。不過，國健署也提醒，肺癌篩檢不能預防肺癌發生，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，呼籲癮君子應接受戒菸服務，找回自身的健康。