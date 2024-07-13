兒少法成加害者保護傘？北市幼兒園爆性侵沒人知　藍綠委喊要修法

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更有受害家長淚訴，該狼師遭調查後，他們無從得知此事，且幼兒園仍持續對外招生，該名狼師也繼續在幼兒園任職，若能在事件發生後就有相關資訊被揭露，「我們也不會將孩子送入虎口」。
對此，台北市長蔣萬安表示，台北市政府做出了法定上限的最重裁處，包括對犯案人開出60萬元罰鍰，並且終身不得擔任教保服務人員，對於負責人沒有即時把犯案人停職、沒即時通報，共計罰51萬、廢止幼兒園許可。
民進黨新北市議員陳乃瑜指出，這起事件也凸顯現行《兒童及少年福利與益保障法》的兩難，為了保護受害的孩子們，媒體依法不能揭露任何可以被指認的細節，外界無從得知是哪家幼兒園出問題，本來立意良善，但成為加害人的保護傘。
張嘉郡則指出，近期社會上有檢討《兒童及少年福利與權益保障法》的聲浪，質疑《兒少法》變相成為狼師保護傘，她認為《兒少法》的立意是保護兒少，並非阻擋報導，衛福部應該說清楚，若法律有不明確之處就修正法律。
民進黨立委林月琴、李坤城及林楚茵等立委上月28日邀集民間兒少團體召開公聽會，討論《兒少權法》第69條修法建議，達成幾點共識，包含有必要通過修法或行政指導方式，對兒少權法第69條第1項第1款兒虐部分，制定相關例示框架和例外條款，以符合公共利益、示警與兼顧潛在受害者的知情權。