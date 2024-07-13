「拆了大地雷！」　綠委曝看到白委這提案「心裡覺得發毛」

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吳思瑤提到，民進黨主張訂定《新住民權益保障法》是作用法，才能直接產生實質法律效力，快而有效保障新住民權益，但藍白卻一直堅持要《新住民基本法》，麥玉珍更提出「政府對於不同國籍或地區之新住民，行政措施應一律平等」的條文，這很可怕，新住民包括一般外配、港澳、陸配，其中陸配高達65%。
吳思瑤說明，民眾黨要透過更高位階的《新住民基本法》，讓陸配穿上新住民的身分外衣，凌駕取代《兩岸條例》對陸配的管制規定。她說，麥玉珍的提案大剌剌觸動最敏感的國安神經，就是陸配也可以因此適用外配的規定，入籍年限由6年改4年。
不只如此，吳思瑤說，民眾黨在《新住民基本法》入法明定要成立「新住民委員會」，將成為以陸籍身分人士（依據新住民人口比例組成）主導的政府單位，跟「陸委會」平起平坐，「如果通過，台灣對陸籍人士的法律秩序都將被破壞，爾後陸配的權利義務，陸委會就管不到了」。
吳思瑤指出，從法制面、組織面、再到預算面一舉攻破，假照顧新住民之名，行分裂國家之實？轉了個彎，但殊途同歸，藍白分裂國家的意圖，永遠在蠢蠢欲動，所幸，他們在朝野協商中踢爆這樣的意圖，強力反對，擋下了！
吳思瑤提到，昨天社群上出現「麥玉珍與統促黨」的討論，她無從證實，但從麥玉珍的提案，她確實心裡覺得發毛。