雷聲狂響！信義區下午3點「陷入整片黑」 台北人全嚇壞：快聾了
今（13）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布15縣市大雨特報，同時針對北北基桃、新竹、苗栗、南投等11縣市發布大雷雨即時訊息，雨勢將會持續到16點之後。而YouTube頻道「台北觀光即時影像：象山看台北-4K即時影像」直播畫面顯示，台北市信義區15點後天空就被大片烏雲籠罩，台北101及周遭樓房整片黑，轟隆隆的巨大雷聲更是嚇壞台北人，紛紛直呼「快聾了！」
記者賴禹妡／綜合報導
從台北即時影像畫面可見，下午3點15分開始，信義區上空被整片烏雲籠罩，貌似即將迎來驚人雨勢，不少網友陸續回報當地天氣狀況，「文山區在滴雨了，準備要下大雨了」、「雷聲隆隆，風強雨驟」、「新店下大雨了」。
另外，也有不少PTT網友被巨大雷聲嚇壞，紛紛留言驚喊「台北大安，雷聲超大，快聾了」、「大安超級大+1，這輩子看到最大的雷」、「大安（雷聲）超大，感覺離我家超近，剛剛被嚇到」、「雷聲超大有嚇到」。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區
中央氣象署預報表示，今日各地大多為晴到多雲，午後西半部、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍比昨天廣，特別在大臺北、中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出應留意天氣變化，並攜帶雨具備用，若去山區或溪邊活動更要提高警覺。