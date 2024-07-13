慟！三重警遭賓士逆撞殉職相驗 4歲幼子「見父最後一面」大哭
新北市三重分局厚德派出所2名員警執行巡邏勤務時，突遭25歲男子黃國維駕駛賓士車逆向飆撞，導致坐在副駕駛座的28歲員警黃瑋震內出血、氣胸嚴重，緊急送往馬偕醫院搶救不治，另造成4人受傷，黃國維坦承吸食含有「依托咪酯」的喪屍菸彈，精神不濟導致車禍發生。新北地檢署檢察官今天下午1點半會同法醫相驗遺體，黃瑋震妻子抱著4歲幼子見最後一面，啼哭聲響徹安息室，場面相當鼻酸。
記者孫唯容/綜合報導
事發當時，巡邏警車在正義北路與龍門路口停等紅燈，一輛賓士逆向高速行駛對撞警車，警車當場噴飛到騎樓下，坐在副駕駛座的黃瑋震右胸疼痛、右大腿骨折，緊急送醫後失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治。肇始駕駛黃國維原先自稱當時要去找朋友，但因精神不濟、疲勞駕駛，不過他後來坦承吸食含有「依托咪酯」的喪屍菸彈，才導致意外發生。
檢方1點半今天下午相驗遺體，黃瑋震父親、阿嬤、弟弟、妻子及幼子都到場，相驗20分鐘結束，過程中黃瑋震幼子不斷啼哭，場面悲戚。葬儀社後續將遺體運出，搭靈車返回事發現場招魂，再次前往派出所，最後抵達板橋殯儀館新月會館。
據了解，殉職警員黃瑋震為高雄林園人，警專33期畢業，105年畢業至厚德所服務，2020年結婚後育有一名4歲兒子，黃瑋震與妻子感情融洽，與同事也相處和睦，不料還沒來得及等到孩子長大，就因遭遇橫禍不幸喪命。
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