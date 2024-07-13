史上首次台日交流！自由車小將曾奕維、譚皓瑋選拔拚環沖繩資格
6月剛締結姊妹協會的「台灣96自行車協會」及「日本沖繩縣自転車競技聯盟」，今積極布局台日合作！台灣96自行車協會理事長楊倩玉、沖縄県自転車競技連盟會長津留崎由文於12日拜訪沖繩县文化観光推廣部振興科、沖繩县體育協會，三方除了積極培育台日自行車競技精英選手及提供車友精緻運動旅遊外，更期待未來更多體育項目的交流。
記者廖聿偉/綜合報導
沖繩县文化観光推廣部振興科代表宮平洋志表示，沖繩致力於提倡競技選手培養與觀光推廣，和台灣96自行車協會目標一致；若有機會期待雙方可以在2025年開始，以專案方式進行台日選手培育合作為第一步的合作，讓更多日本以外的運動員了解沖繩县擁有頂尖運動科學的專業培訓環境與人才。當然，因為沖繩有山有海的多元自然環境，期待發展帶動更多元的運動旅遊。
曾奕維及譚皓瑋拚環沖繩資格
本次與會雙方除了洽談未來合作外，最重要是臺灣選手曾奕維及譚皓瑋即將出賽第39屆沖縄県自転車競技選手選拔賽，目標是拿下2024年環沖繩賽事參賽資格。今年度拿下臺灣全國大學生運動會個人公路賽金牌選手曾奕維表示，這次比賽除了適應沖繩複雜的地形外，最重要的是克服高溫，還好之前去法國比賽時有遇到38度熱浪的經驗，比賽時注意補水節奏和保持降溫散熱就沒問題。而且這次隊友譚皓瑋助攻，大大提昇奪冠機會！
2次來台參與96聯賽菁英組的沖繩名將中鶴友樹更代表沖繩歡迎台灣選手，賽前一天更和台灣選手分享歷屆賽況、擬定戰術，表示會全力協助台灣小將突圍取得佳績。
台灣96自行車協會理事長楊倩玉興奮地表示，「看到臺灣年輕選手能被邀請參加日本的競技賽事，真的很感動；<96聯賽>期許除了李廷威、曾奕維、譚皓瑋優秀的年輕選手外，能媒合更多賽事平台讓選手有機會站上國際舞台增加能見度！主辦單位津留崎由文會長也表示，這次合作是第一步，未來一定會推動台灣車友來沖繩觀光兼運動，與我們的選手交流學習，共同進步。」