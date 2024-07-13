48歲李心潔曬泳裝辣照！性感濕髮「胸前超深V」 5千人看呆
48歲李心潔以歌手身分出道，隨後跨足電影圈，同樣也有傑出表現，更以電影《見鬼》奪下金馬影后寶座，近來也轉戰幕後工作，表現相當亮眼。而她昨（12）日曬出泳裝辣照，可以看到她即使已經年近半百，但仍將外表保持得相當完美，不只臉上幾乎沒有皺紋，且身材依舊玲瓏有致，沒有一絲贅肉，且非常白嫩透亮。照片一出隨即吸引超過5千人按讚，眾人也驚呼「太美了」、「還是充滿靈氣」。
記者朱祖儀／綜合報導
李心潔昨日在臉書分享，最近到義大利西西里小島旅遊，享受愜意生活，更說「只要遇到陽光和海洋，心中就燦爛起來。」從照片中也看到，她自拍時率性地將頭髮甩到臉上，雖然遮住半張臉，但還是可以看到她臉上的光澤，和一雙充滿靈氣的大眼。
驚人的是，李心潔還罕見曬出在海邊的泳裝照片，看到她穿著一身紅色掛脖泳裝，站在湛藍的大海裡面，露出雪白上圍和性感美腿，且貼身的剪裁可以看到她的身材曲線，卻完全沒有一點贅肉，近拍時臉上也看不到歲月痕跡，紅色泳裝襯得她的皮膚更加白皙。
照片曝光後吸引超過5千人按讚，網友紛紛表示「永遠充滿靈氣的美女」、「優雅性感集一身」、「心潔超美」、「還是那麼年輕，身材管理一流」、「你是我永遠的陽光女孩」、「和〈裙襬搖搖〉那時候根本沒差」、「內在和外在兼具的美少女」。
李心潔除了在幕前唱歌、演戲，近來也轉戰幕後工作，日前更是為電影《富都青年》首次擔任監製一職，也有相當好的成績。而她去年底在第60屆金馬獎頒獎典禮亮相，也可以看到她狀況非常凍齡，不只胸前深V展露好身材，背後設計更挖到臀部上方，上面還有珠串和鑽飾點綴，讓她在低調性感中更不失高貴氣質。