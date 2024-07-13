參訪台中精密廠房 卓榮泰宣示3大主軸開啟大投資台灣計畫
行政院長卓榮泰今天到台中，參訪太平區的昆兆益精密工業股份有限公司，宣示下周將召開的經濟發展委員會，3大主軸為創新經濟、均衡台灣、包容成長，將擇定140項全國重要地方基礎建設，提升台灣各縣市地區產業，同時設計一套制度引進國外廠商資金，開啟大投資台灣計畫。
記者顏幸如／台中報導
卓榮泰今（13）日下午在立委何欣純陪同下，到2000年創立的昆兆益精密公司，聽取董事長吳忠賢簡報，並與李天生、張芬郁、張玉嬿、蔡耀頡、林德宇、黃佳恬等藍綠議員、太平工業區廠商協會理事長許長發等業者交流。
卓榮泰提到下周將召開的經濟發展委員會，表示將由他親自主持會議、落實總統賴清德競選時的政見，設定的3大主軸包括創新經濟、均衡台灣、包容成長，除了行政院各單位主管及重要的相關部會，也會邀請社會民間的財經學者專家擔任顧問。
卓榮泰說，委員會在擴大投資台灣、讓台灣均衡發展的工作上已有了初步構想，未來不只看到高科技的護國神山，更想看到代表產業從業人員的中小微企業成功典範，將經濟果實夠均衡分享在國人身上，除了將有140項重要地方基礎建設、經濟成長的果實，也會照顧到中小微企業的淨零轉型、數位轉型的雙軸轉型，將AI導入產業，這些大投資台灣的計畫，具體步驟及進展，將很快向國人說明。