冷氣晚上才開電費仍3萬5！「耗電理由」藏在細節：帳單飆2倍以上

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你確定這不是抄錯表嗎，也太離譜了」、「不是變頻冷氣都不太可能是這個電費了，尤其晚上才打開，確定沒有被偷電」、「這個是目前看到最誇張的，3萬5真的是吹冷氣吹到破產」、「趕快找台電的人來看看有沒有被偷電吧」、「好誇張....不敢相信冷氣會吹到破3萬5千的電費。」
後來台電也派人前往該網友住處查看，發現度數抄表沒有問題，但是仔細詢問過後，才發現網友的租屋處的冷氣竟然已經「高齡27歲」，加上機型老舊，即便只吹晚上，但整個晚上壓縮機都是高頻率的運轉，才造成用電增加，立刻建議換掉新的高效能變頻空調。
不要再捨不得換了！冷氣壽命超過10年就該注意
事實上，很多人家中的冷氣一吹就是10年起跳，不過熊令家電老闆娘就曾經拍片表示「好的冷氣一台壽命不要吹超過10年！這是來自過去自己的經驗加上銷售客戶的反饋，以前我也是這樣覺得能吹就吹，但直到接觸冷氣行業，才知道老舊冷氣的吃電能力有多可怕！」
熊令家電老闆娘也實際拿出數字舉例：「之前一位客人把超過10年的冷氣換掉的經驗，一期電費8823元，換了之後隔年同期變成4152元，整整就少了二分之一；後來我也把我家老舊冷氣換掉，本來一期電費1萬1633元，換了之後隔年同期剩下5331元！」熊令家電老闆娘強調：「冷氣沒壞都可以繼續吹沒錯，但你吹的都不是回憶，全部都是錢。」
買新冷氣政府最高補助5000元！申請方式懶人包
政府現在也一直都有在推動「換購節能家電」補貼，只要民眾將家中舊冷（暖）氣、冰箱，汰換成一級能效機種，每台可享3000元補助；另外「貨物歲減免」部分則適用新購入家電，購買一級能效冷（暖）氣、冰箱最高享2000元貨物稅減免，也就是說只要符合舊換新、新購一級效能冰箱或冷氣，就可以最高獲得最高補助5000元哦！
而「節能家電補助」申請步驟又是如何？《NOWnews》也特別整理三大步驟，提供給民眾參考，家中有超過10年以上冷氣壞掉的話，優先選擇更換最新機型，不要再傻傻叫師傅來維修啦！
📌步驟一、依家中需求，挑選1級能效的冷氣機或電冰箱。搜尋「112年住宅家電汰舊換新節能補助」的「補助產品查詢」，查詢可補助產品型號。
📌步驟二、於補助期間內購置1級能效的冷氣機或電冰箱並完成安裝。業者於家中回收舊冷氣或冰箱，務必索取「廢四機回收聯單第三聯」，也就是消費者收執聯。
📌步驟三、準備文件提出申請，可網路線上申請或掛號郵寄2選1。