中華隊有第二歸化的空間　布依德、麥卡洛「二選一」但各有難題

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之前關於第二歸化球員目前上面的態度和情況如何，並沒有一個特別明確的說法，今天張承中給出明確答案：「體育署給我一個綠燈指示，就是說我們有第二歸化球員的空間。」
張承中稱，目前就是布依德和麥卡洛二選一，麥卡洛目前的問題是他現在的停留天數還不夠，「因為我們的規定要連續兩年183天，他現在如果我記得沒錯的話，大概是150天，他這次又來了，如果以麥卡洛的案例來講的話，就是看他這次待多久，然後接下來他會不會再跟台灣的其他職業球隊合作，這樣就有可能就能達到那個183天的門檻。」
布依德錯過瓊斯盃 未來情況要看是否有機會
布依德這一次因為陪產，沒辦法代表中華白打瓊斯盃，接下來就要看台灣是否還有職業球隊和他合作，「假設布依德在台灣沒球打的話，那這個機會可能就沒有了，應該不會看太久。」
張承中也提到，儘管目前條件縮減到兩年，但人選都還不是那麼多，而外籍生的能力是不是能夠立刻幫到中華隊，也要打上問號，莫巴耶這次就算代表中華白出賽，但他能不能歸化還要看FIBA。
正因為歸化問題如此繁瑣，因此張承中也坦言能搞掉吉爾貝克合約運氣很好，「球季結束那時候，還沒有談成他就先回美國，他先回美國之後，6、7月這個時間點，如果我們錯過他的話，假設他後續在9月、10月沒有跟夢想家簽約或台灣球隊簽約的話，我們又錯過他，那現在就沒有人了。」