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陶喆南京開唱慶祝55歲生日！老婆帶兒子衝上台　送上驚喜大禮

▲陶喆南京演唱會剛好碰到55歲生日，老婆帶著兒子現身送「專屬麥克風」大禮。（圖／偉大文化提供）
▲陶喆南京演唱會剛好碰到55歲生日，老婆帶著兒子現身送「專屬麥克風」大禮。（圖／偉大文化提供）

記者朱祖儀／綜合報導

華語樂壇教父陶喆全新世界巡迴演唱會「𝐒𝐨𝐮𝐥𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐈𝐈」3月從武漢正式開跑、接力前往無錫、佛山、北京後，本週演出到了南京站，11日彩排當天正好就是陶喆生日，演唱會團隊早已默默籌備這個驚喜慶生計畫。彩排這天老婆Penny與兒子Bon Bon愛相隨，母子倆把握空檔驚喜現身台上，推出生日蛋糕並送上禮物作為祝福，禮物是精心挑選的一支麥克風，特別的是以藍色與橘色作為設計搭配，相當吸睛，陶喆開箱後看到禮物直呼超喜歡，立即在首日演出就拿來作為演出使用。

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陶喆彩排唱到〈就是愛你〉時忽然發現異狀，發現舞台上LED螢幕播出了驚喜影片，原來是所有演唱會團隊，包括經紀公司同事、幕前幕後工作人員、樂手老師們，全部都為了壽星破例開口唱歌，大夥們事前錄製好了這首歌影像，用接力演唱的方式成了〈就是愛你〉限定生日版，用歌聲獻給陶喆滿滿的祝福，讓他在台上看了是又感動又好笑。

最有趣的是，歌曲尾聲時舞台更噴射了紙花彩帶相當熱鬧，陶喆搞笑回應，「第一次看到LED運用地那麼完整！紙花這預算要確認一下，省錢要用在刀口上。」接著感性說，「謝謝所有團隊！跟你們一起過生日，很有意義，永遠不會忘記這3天，希望Soul Power可以散發更多正能量給大家！」

昨（12）日是陶喆南京演唱會3連唱的首場演出，而這3場演出門票早已秒殺售罄，粉絲們都想來到本週生日專場為偶像慶生，不僅在城市裡有粉絲包下戶外看板祝賀，後台更是滿滿的「花籃海」相當壯觀，陶喆充滿感謝，表示「謝謝粉絲非常用心！不僅要搶票，遠道而來看演出，還送禮物！真的非常感動！這個週末我們一起度過！」他還對著全場大方把麥克風高舉秀出，公開放閃說「這個是老婆送我的生日禮物！」顏色由藍、橘色拼成，靈感取自第一張專輯「藍專」、經典歌〈黑色柳丁〉的橘色，他也笑說「這代表有時候有點blue，有時候非常陽光！」

▲陶喆南京演唱會喜迎生日，老婆、兒子愛相隨驚喜現身送「專屬麥克風」大禮。（圖／偉大文化提供）
▲陶喆向粉絲展示自己收到的專屬麥克風，還說「這代表有時候有點blue，有時候非常陽光」。（圖／偉大文化提供）
演唱會開始時，螢幕會浮現經典歌詞讓粉絲們合唱，但昨晚字幕則出現了「給DT驚喜」字樣，接著全場萬名粉絲大聲齊唱生日快樂歌祝賀壽星，有別過往成了另類的生日專場開場橋段。陶喆也告白粉絲，表示「你們非常幸運，我也很幸福。我剛過生日！你們可以陪我再過一個晚上的生日嗎！」坦言10日從台北飛來的航班，因為當晚天氣導致延誤了6個小時才起飛，過了12點那刻的生日是在飛機上度過，但他不覺得累，直言「很值得，可以跟所有的你們一起見面，我會用我最大的能量給你們精彩的演出！」老婆Penny與兒子Bon Bon也坐在在台下觀看支持。

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