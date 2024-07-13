奈及利亞學校上課中突倒塌！釀22名學生死亡 另有132人受傷
奈及利亞一間2層樓高的學校（Saints Academy），週五在上課期間突然坍塌，導致超過150位學生被壓在倒塌的建築中，最終造成22位學生死亡，另有132位學生受傷獲救。當地居民表示最近連續3天大雨，當局則將學校倒塌歸咎於「學校建築結構薄弱，且位置靠近河岸」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，該所學校共有約1000位學生，年齡多在15歲以下。學校在週五上課期間倒塌震驚了當地居民，許多憂心如焚的家長趕到現場，也有志工們出動挖土機幫忙清理廢墟，還有許多人拿著簡單工具、甚至徒手在現場協助救援與善後工作。
奈及利亞國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）表示，事後發已立即出動相關救援人員以及軍方前往現場搜救，同時也指示醫院優先處理倒塌意外造成的傷患。
當地居民表示，發生這樣大規模的悲劇讓人非常恐慌。有位獲救學生則透露，學校倒塌當下自己正在教室裡面考試，聽到一聲巨響後「接著就發現我在這裡了」，回想事故瞬間依舊驚魂未定。
倒塌原因尚不清楚，雖然當局稱是由於「學校建築結構薄弱，且位置靠近河岸」，但也有專家認為，奈及利亞近年屢傳建築倒塌事件，過去兩年內就發生了10幾起，恐怕與建設過程用料不佳以及官商腐敗未遵守相關安全法規有關。