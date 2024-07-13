回饋社會　伊絲碧媞捐贈高雄市府高頂復康巴士送愛心

為了讓身心障礙者及年老失能長輩不論在就醫或社會參與過程中，享有更健康自主的幸福生活，伊絲碧媞國際股份有限公司於今(13)日於高雄展覽館舉辦年度大會在現場近3,000位會員一同參與，以行動實踐企業對社會關懷的公益計畫下，慷慨捐贈兩輛高頂復康巴士予高市府，由副市長李懷仁、交通局長張淑娟等人代表接受並回贈感謝狀表達謝意。
記者郭凱杰／高雄報導
伊絲碧媞是將公益與事業同時起步，且蘊含溫度的企業。了解到全台各縣市政府的復康巴士老舊問題，以及實物愛心銀行資源供應不足的困境，伊絲碧媞秉持公益不落人後的精神，自109年啟動「高頂復康巴士全台公益接力計畫」，每年持續性贈與各縣市政府高頂復康巴士，同時也提供民生物資至安家實物銀行，期望藉由拋磚引玉的善心之舉，影響更多人一起響應公益關懷。
總經理陳睿紳表示，轉動善念、實踐公益，對外能體現企業社會責任，對內也相信能夠藉著正向的價值觀，讓伊家人認識企業永續發展的目標，起身投入良善行動。讓愛深入社會，讓市民擁有充足物資，一起創造美好生活。
作為台灣在地美容保養品牌，伊絲碧媞憑藉豐富的銷售經驗與專業技術立足美粧產業，快速擴及全台各地和海外市場。事業發展同時，企業仍舊堅持公益腳步並行，以「無限善的循環」的信念渲染公益藍圖。