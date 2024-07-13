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結合高雄在地商家！高雄捷運旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕

▲高雄捷運旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
▲高雄捷運旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)

記者黃守作／高雄報導

高雄捷運公司於今(13)日上午，在銜接高鐵與台鐵的高雄捷運R16車站，舉行高雄捷運旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕儀式，期成為觀光客來高雄必訪之特色商店，以及發展一系列必買之蜜柑站長特色伴手禮，以粉絲及國內外觀光客為目標客群，帶動地方發展。

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▲高雄捷運旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕，吸引人潮。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
▲高雄捷運旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕，吸引人潮。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
高雄捷運公司R16左營車站旅遊諮詢台及蜜柑站長專賣店開幕儀式，是由高雄捷運公司董事長楊岳崑主持，高雄市長陳其邁、立法委員許智傑、高雄捷運公司總經理王亞洲等人與會。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
高雄市長陳其邁表示，高雄熊與蜜柑站長，分別是高雄官方與民間吉祥物的可愛代表，兩個角色在不同的領域分進合擊，共同為推動高雄的觀光而努力，而好玩卡也配合推出蜜柑的可愛版面，歡迎來高雄觀光的旅客們，記得可以利用這張可愛又超值的好玩卡，暢遊大高雄。

陳其邁說，很佩服高雄捷運在董事長楊岳崑領導下，企業經營不僅具備捷，以及鋼鐵產業嚴謹的精神，但卻又能帶領高捷用許多的創意，增添城市趣味與風貌，蜜柑站長的經營，讓捷運不僅是方便安全的交通工具，更讓高雄多了一份故事性，歡迎全台乃至於國外旅客，來高雄一遊，看看有名的貓站長蜜柑，也逛逛這間具有世界一流設計水準的高雄在地IP品牌─蜜柑站長專賣店。

▲高雄捷運公司董事長楊岳崑致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
▲高雄捷運公司董事長楊岳崑致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
高雄捷運公司董事長楊岳崑指出，高雄捷運收養蜜柑的原始出發點，原本只是推廣愛護流浪貓的社會公益心態，也呼應當時橋頭糖廠站係以貓村藝術為車站特色的意象，沒想到蜜柑後來深受大家的喜愛，包括市長陳其邁跟前總統蔡英文也到車站探望過蜜柑，後來才進一步呼應粉絲的期待，走入動漫與文創的世界，發展一系列的暢銷商品，進而以高雄在地自有IP的角色，成立全台第一家貓站長專賣店。

楊岳崑說，蜜柑站長專賣店的規模與未來經營的企圖心，絕對不亞於國外知名貓站長的品牌經營，而背後的成功因素，也有賴協力團隊，如蜜柑的繪師、Kirabase、方陣公司，以及雷神藝術工作室等之通力合作。

▲高雄市長陳其邁(中)、立法委員許智傑(右)、高雄捷運公司董事長楊岳崑(左)舉杯祝蜜柑站長專賣店開出長紅，生意興隆，帶動高雄地方發展。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
▲高雄市長陳其邁(中)、立法委員許智傑(右)、高雄捷運公司董事長楊岳崑(左)舉杯祝蜜柑站長專賣店開出長紅，生意興隆，帶動高雄地方發展。(圖／記者黃守作攝，2024.07.13)
楊岳崑並說，高雄捷運公司預估，今年度蜜柑站長所帶入的實質營業額，應可首次突破千萬之譜，而盈收除了可以挹注本業，高雄捷運也會將部分收入捐做公益使用，讓大家對蜜柑站長的愛，擴及到更多的社會層面，並將以蜜柑站長專賣店為火車頭，帶動R16左營站全新「快客市集」的整體發展，使其成為繼R10墨凡美麗島商場與R11高雄一番街之後，第三個高捷特色商場。
 

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