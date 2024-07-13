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點出台灣面臨三大問題　賴清德：政黨若不接受大法官青鳥會飛出來

▲賴清德勉勵學員。（圖／民進黨提供）
▲賴清德勉勵學員。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨今（13）日舉行「2024國務青旗艦營－民主充電站」活動。身兼民進黨主席的總統賴清德提出當前台灣社會所面臨的三大民主問題。

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民進黨舉行「2024國務青旗艦營－民主充電站」最後一天活動，邀請行政院副院長鄭麗君、總統府發言人郭雅慧、行政院副發言人謝子涵輪番授課。學員也參與「青客松－模擬執政黨」競賽後，分別模擬行政、立法、社群、地方四類幕僚，運用年輕人的思惟，向民進黨主席賴清德進行簡報。

在營隊結業式中，賴清德肯定學員，指出學員們的簡報非常精采，對整個民進黨的發展，都有莫大的幫助。

賴清德也提出當前台灣社會所面臨的三大民主問題。第一，是國內的政黨紛爭，他指出，立法院自今年2月1日開議以來，面臨許多紛紛擾擾，他理解政黨之間的競爭是常態，但不能做出破壞制度的事情。

賴清德以棒球做比喻，談到運動員在運動場上要有「運動家精神」，政黨則要有民主精神。當今天在棒球場上遇到紛爭，球隊會由總教練請求裁判進行判決，如果最終判決的結果，總教練不服，最糟的情況是會被裁判驅逐出場，如果被裁判驅逐出場仍然不服，會發生什麼事？會被球迷報以噓聲。

賴清德說，同樣的道理也在立法院，大法官就像是球場上的裁判，如果今天政黨不接受大法官會議的解釋，人民會有噓聲，青鳥也會飛出來，唯有每個政黨都遵守民主的精神，國家才會穩定。

賴清德接著表示，第二，是國家認同分歧的問題。他說，台灣內部的國家認同相對分歧，對台灣整體的發展相當不利，面對集權主義的威脅也不利，但難能可貴的是，台灣每一個政黨都珍惜民主，而民主有團結的內涵在裡面，也是我們的共同認同，所以繼續深化民主能有助於國家的團結，解決認同的分歧。

第三，是國際安全的問題。賴清德提到，台灣是民主國家，追求民主自由的價值。在當前民主極權對抗加強的情況下，國際上民主陣營也認知到台海安全是維持世界安全、繁榮的必要元素，所以在面對極權主義威脅的時候，台灣也可以跟民主陣營肩並肩站在一起，發揮穩定的力量，從而得到和平。

最後，賴清德勉勵學員，雖然當前國內對民主價值的看法不同，但只要我們堅持民主、深化民主，就可以解決台灣當前的問題。大家都是民主的尖兵，珍惜台灣的民主，需要大家一起來努力。 

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