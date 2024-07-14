松葉蟹、龍蝦吃到飽！高檔海鮮Buffet全台25家整理　最低只940元

我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起推出「仲夏夜海陸雙拼」夏季盛宴，菜色強打「主廚威靈頓牛排」與「松葉蟹美式海鮮桶」，都能無限量享用，且7月31日前凡兩人同行用餐，憑身分證數字集滿4個「7」即享7.7折優惠，每人餐價折扣後940元起。
海鮮控不可錯過的「松葉蟹美式海鮮桶」，嚴選松葉蟹腳、鮮蝦、花枝與扇貝等海鮮，佐以番茄辣醬搭配檸檬片一起享用，菜色另有「主廚威靈頓牛排」、「義式羅馬披薩」、「迷迭香蒜烤羊肉」、「拿坡里海鮮鮮魚」、「德國豬腳佐酸菜」、「吻仔魚紅麴蛋炒飯」等。
📍六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
推出「漁獲豐收祭」，數十道海味珍饌包含鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、鮭魚雙重奏烤起司佛卡夏、烏魚子吻仔魚起司披薩、紙包橄欖時蔬烤魚、南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋與現煮澎湖小卷米粉等。另有原本的高人氣菜色「日本生食級干貝」與「燒烤牡蠣」吃到飽，以及假日限定的「醋蔥漬生蠔」與鮮甜松葉蟹腳助陣。能吃到高檔海鮮時段為假日午餐，每人1,680元+10%起（平日不供應松葉蟹腳）。
敘日全日餐廳七月更有三個優惠活動：
優惠一：
「學生FUN暑假，考生齊應援！」優惠活動，即日起至7月31日憑有效學生證與今年度准考證，即享平日午餐優惠價每人880元，並加碼十位再招待一位餐費免費，相當於用餐5.8折，以上優惠價格需收原餐費一成服務費。
優惠二：
「有鄰真好．里民優惠85折」活動，除原南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，即日起至8月31日優惠版圖再擴張，大安、中正、萬華、板橋及土城，共11處居民，可享8.5折優惠，7月31日前用餐加碼再贈每位成人位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。
優惠三：
「尋找干貝小姐、鮪魚先生」，姓名有「干、貝、鮪、魚」其中一字或諧音，雙人同行第二人半價。
📍台北萬豪酒店「Garden Kitchen」
今夏自助餐檯主廚嚴選全台漁港直送的漁貨及澎湖當令海鮮，薈萃西式、泰式、日式等料理手法。而極鮮海物Bar餐檯升級後有螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜和各式生魚片，還有假日限定繽紛甜蝦壽司、烤西班牙巨魷足、金黃軟殼蟹等豐富海鮮料理輪番上陣。
每人餐價依點選的主菜計價，首推「炭烤蒜味波士頓龍蝦海鮮盤」2,980元+10%，含炭烤波士頓龍蝦、澎湖小卷、日本生食級干貝、時令鮮魚。
Garden Kitchen「海味狂饗 夏日海鮮季」活動期間，平日週一至週五可單點自助美饌，每位成人1,390元+10%起。假日需加點主餐。主餐價格含自助美饌自1,580元+10%起。平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費，贈送優惠以價低品項為優先，不適用於雙人分享、海陸組合主餐。
📍台北晶華酒店「栢麗廳」
即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜。
週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。能吃到高檔海鮮時段為午餐每人1580元+10%起。
📍泰市場
晶華酒店集團旗下，是全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，3月於大直英迪格酒店四樓重新開幕，全新的泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，餐價為每人1380元+10%～1880元+10%。
推薦菜色除了採位上方式的「一口泰」與超厚月亮蝦餅、泰式風味披薩、泰奶冰淇淋與多樣的蝦蟹等多種海鮮，週末限定更有泰國蝦、松葉蟹腳，可搭佐多樣化的沾醬。
📍台北喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」
即日起至8月31日推出「澎湖海鮮季」，澎湖特產野生白鬚蝦、多汁鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮直送餐桌，還有超人氣「松葉蟹腳吃到飽」，另甜點檯也推出夏日芒果季等。能吃到高檔海鮮時段為平日午餐1,390元元+10%（10月1日起將調漲為1,490元+10%）。
菜色還包含澎湖冰捲配五味醬、澎湖白鬚蝦海菜煎餅、香煎澎湖小管、酥炸百花油條、沙茶炒蟹等，還有澎湖必吃的人氣美食「鮮蚵滷肉飯」、現煮麵區的「澎湖小卷鮑魚米線湯」等。
📍台北寒舍艾美「探索廚房」
因為有美國重金引進Robata爐烤設備，鹽蔥翼板牛、西西里烤雞、現煎安格斯牛排等肉類料理很受歡迎。海鮮類則有鮮嫩干貝、碳烤松葉蟹腳、鮑魚鮮蝦響米湯泡飯等。可吃到高檔海鮮時段餐價最低為平日午餐1690元+10%。
現在還推出優惠，平日即週一~週四的午餐、下午茶時段，2位成人可攜帶1為半價孩童享有免費優惠。
📍漢來美食「漢來海港餐廳」(全台7家)
全台有7家分店的漢來海港餐廳，主打多樣化豐富海鮮料理，並規劃九大主題餐區，菜色近200道，標榜海鮮品項豐富度為全台之最，包含3種蟹蟳類、8-10種生魚片，大蝦、花枝、蛤蜊、淡菜、章魚、風螺、扇貝，依產季不定期更換食材。
另外其他人氣菜餚還包含義式香料烤鮮魚、壽司、德國豬腳、港式燒臘、掛爐烤鴨、牛肉湯、擔仔麵等。
現全台7家分店都推出漢來「美牛狂歡節」活動，於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出四款主題菜色，分別是：爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。吃到高檔海鮮餐價最低為午餐每人890元（台北分店990元）＋10%元起
📍旭集和食集錦（全台4家）
隸屬於饗賓餐旅集團，專打日式料理的Buffet品牌，標榜九大和食名店區，尤其著重海鮮，強調是遍尋日本北海道、鄂霍次克海、廣島、九州、太平洋、澎湖、宜蘭等各式生猛食材。
必吃的菜色包含現煎干貝、生魚片、當日現燙蝦蟹、帝王蟹味噌湯、松葉蟹（雪蟹）腳，與有整顆鮑魚的土瓶蒸等菜色。完整吃到高檔海鮮餐價最低為平日午餐1390元＋10%(下午餐無松葉蟹)。
📍饗饗INPARADISE(全台4家)
隸屬饗賓餐旅集團，標榜日式、中式與異國料理兼備，分有八大餐區，並秉持理念「一餐區、一名店」與「一角落、一景致」，饗饗各分店大多選擇開在高樓層。將近200道菜色，鮑魚粥、牛肉湯、煎干貝、羊排、草蝦以及松葉蟹等各式蟳蟹，是必吃菜色。完整吃到高檔海鮮餐價最低為平日午餐1390元＋10%(下午餐無松葉蟹)。
📍島語自助餐廳
隸屬於漢來美食旗下，號稱是「漢來海港」去年10月全新升級版的「島語自助餐廳」，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐點裡吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔等。完整吃到高檔海鮮餐價最低為平日午餐1490元＋10%。
📍台北文華東方酒店內的文華Cafe
向來深受饕客喜愛，尤其假日時段總是一位難求，因為週五至週日是搭配「週末午間鮮．吃．吧」，暢饗多款嚴選季節海鮮，如俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等。
而熱菜則有煙燻鮭魚盤、義式西西里醬香煎海鱸魚、爐烤紐西蘭帶骨羊肩、法式馬賽海鮮清湯。當然也包含精品級手工甜點饗宴，包括：閃電泡芙、芒果布丁、抹茶紅豆慕斯等，以及週末限定人氣指數居高不下的阿拉斯加蛋糕。
即日起推出全新季節單點主餐，包含嫩煎澎湖野生長尾濱鯛、櫻桃鴨腿捲、炙烤紐西蘭帶骨小羔羊與爐烤澳洲 M5法蘭克和牛排等。餐價為每位2,580元+10%。
📍饗A Joy
位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，午餐時段每人3280+10%元、晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色有帝王蟹、龍蝦、松葉蟹（雪蟹）、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦等。
近日營業時段略調整，午餐增加一小時用餐，全面也推出18道新菜色，像是結合特殊手法製出的「晶凍開水白菜」、「鱔魚『義』麵佐百年醋晶球」，更有認證過的「侍肉師」表演伊比利火腿現切。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！