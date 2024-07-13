今日軍武／國造計劃喊停 空軍新一代戰機評估用美製F414發動機
中科院研發下一代戰機「先進防禦型戰機計畫」（Advanced Defense Fighter，ADF），其中研發發動機的「織女星計畫」在去年結案。卻傳出，由於研製發動機技術難度極高，無法透過逆向工程可以複製突破，在未能取得突破性成果的情況下，國防部對「織女星計畫」踩煞車，新一代戰機將採國際合作，發動機將評估採用F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機所使用的F414發動機。
記者呂炯昌／台北報導
「空軍下一代主力戰機研製案」中，最先以提升現有F124發動機推力，為下一代戰機的動力系統；若完成研發進入二階段進行原型機的設計與研製。不過，從2018年到2023年編列17億1千餘萬元，研發航空發動機進階關鍵技術，但第一階段難以取得突破。軍方內部傳出，下一代戰機評估案改成與韓國研發KF-21戰機的概念一致，評估直接採用美商奇異 (GE)公司的 F414發動機。F414發動機單具最大推力13,000磅，使用後燃器推力為22,000磅，遠高於F124發動機的6,200磅，軍方因而不再繼續支持中科院在航空發動機技術研發。
F124渦輪扇發動是TFE1042的美軍編號，F125發動機是F124的具備後燃器型號。F124發動機為台灣與美國漢威聯合公司（Honeywell）合組國際渦輪引擎公司所研製，雙方擁有各半股權。使用F124發動機包括我國的IDF經國號戰機、勇鷹高教機、義大利的M346教練機。
F414發動機則沿生自F404發動機，採用F414發動機包括F/A-18E/F戰機、EA-18G咆哮者（Growler）電戰機、瑞典JAS-39戰機、印度光輝Mk2戰機、韓國研發中的KF-21戰機等。