防毒闖關童玩同樂營開跑　高市毒防局邀親子旗津fun一夏

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毒防局現場規劃投籃、擲骰子、套圈圈、九宮格對對樂及氣球急急棒等趣味互動防毒闖關遊戲，融入識毒、拒毒、防毒、戒毒等知識，闖關成功即可體驗沙畫、打彈珠、雞蛋糕及棉花糖等4種童玩，還有串場的黃色鴨可愛布偶及氣球互動秀，炎炎夏季也特別準備霜淇林讓大家歡樂冰涼消暑，活動精彩豐富，更貼心的贈送親子餐盒，讓所有親子樂開懷。
高雄地檢署陳筱茜主任檢察官、教育局吳立森局長、少年警察隊陳仁正隊長、少年輔導委員會林青黛組長、旗津區公所羅長安區長、高雄市醫師公會白鋒釗理事、市立大同醫院小兒科主任周柏青、高雄市藥師公會張盈棠理事長、 高雄市第一藥師公會戴慶玲理事長、高雄市慈善團體聯合總會鄭進龍副理事長、高雄市觀護協會洪瑞良理事長、善慧恩社會慈善基金會彭春貴董事長、國際獅子會 300E 複合區反毒委員會江森煇主委率領眾獅友、國際和平禁毒基金會鍾儱徽董事長、旗山區大德社區發展協會謝玉珍理事長、旗津國中黃火炎校長、中洲國小洪婉茹校長、大汕國小陳昱騰校長及旗津區 5位里長均熱情參與本次親子活動，另許智傑、賴瑞隆立委的代表，李喬如、陳麗娜、簡煥宗議員的代表也共襄盛舉。
高雄市政府警察局、教育局家庭教育中心、旗津區衛生所、勞工局訓練就業中心、市立大同醫院、 善慧恩社會慈善基金會、高雄市生命線協會、米迦勒社會福利協會、利伯他茲教育基金會、臺灣更生保護會高雄分會等網絡單位均共同參加活動設攤宣導。
毒防局也強調若有藥癮問題，可撥打24小時免付費毒品危害防制中心諮詢專線 0800-770- 885（請請你幫幫我），尋求協助。