摩根大通CEO示警：通膨和利率恐將處於高位 揭經濟「4大風險」
美國6月消費者物價指數（CPI）顯示通膨降溫，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於國會的證詞也讓外界感覺降息就在眼前，美股主要指數12日全面收紅，道瓊工業指數更是漲破4萬點大關。不過，摩根大通（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）示警，認為美國的利率和通膨可能會繼續維持在超乎市場預期的水準。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，戴蒙表示，聯準會在降低通膨方面取得了一些進展，但目前仍然存在多種負面驅動力可能會重燃通膨，包括美國政府的巨額財政赤字、基礎設施需求增加、全球貿易重組和世界陣營重新軍事化等等，因此戴蒙對於利率和通膨的前景並沒有那麼樂觀，認為可能會繼續維持在超乎市場預期的水準。
報導指出，不僅是戴蒙，許多經濟學家都認為美國政府不斷增長的債務和赤字是個警訊，迄今為止，美國政府的支出已經比2024財政年度的收入多了8550億美元，而在2023財政年度，美國政府的赤字約為1.7兆美元。
戴蒙近期對於美國股市似乎是抱持擔憂居多，他在5月就曾悲觀預言，美國經濟可能會迎來「硬著陸」，認為市場低估了通膨、利率、全球地緣政治等風險，不過從5月至今，標普500指數仍在不斷上漲，屢屢創下歷史新高。