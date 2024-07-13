摩斯遇內行點餐！她挖出「隱藏服務」免費升級 震驚：錯過好多年
知名速食品牌「摩斯漢堡」在台灣擁有許多分店，口味深受台灣人喜愛，其中摩斯紅茶更被封為店內霸主。近日就有一名網友分享，她在摩斯排隊點餐時，側耳聽到前方顧客要點紅茶，特別向店員索取檸檬片，且還不用加價，隱藏喝法讓她驚呆，直呼「我錯過好多年了！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友昨（12）日在Threads上發文，她透露在摩斯排隊購買餐點時，側耳聽到前方客人點餐時，向店員表示紅茶要加檸檬片，讓她瞬間震驚直呼「原來摩斯紅茶可以跟店員要檸檬片來加嗎？不可能只有我不知道吧」，且這項服務還是完全免費，忍不住直呼自己錯過這個喝法好多年。
貼文曝光後，不少已知用火的網友大讚「檸檬片一定要加！超好喝！已經這樣喝很多年了」、「很神奇，加一兩片檸檬整杯風味就變得完全不同」、「加檸檬片是必須！沒加就失去靈魂」，也有人分享曾遇過店員主動詢問。
另外，還有內行網友補充，可以在點餐時向店員說明要加幾片，「正常中杯一片，大杯兩片」，若要紅茶有明顯的檸檬味，建議拿到餐點後還是用吸管攪拌一下風味較佳。事實上，在摩斯點紅茶不只可以向店員要檸檬片，還能額外索取奶球，自行將紅茶調為客製口味奶茶。