拋出震撼彈！夏普堺工廠9月停產 500名員工將提前退休
鴻海轉投資的日本夏普（SHARP）今（13）日拋出震撼彈，宣布旗下生產電視用大尺寸液晶面板的10代面板廠大阪堺工廠（Sakai Display Products，SDP），將在今年9月底前停止生產，根據日媒報導，公司將要求約500名工廠員工提前退休。
記者陳郁柔／台北報導
根據日本媒體報導，大型電子製造商夏普宣布，由於電視用大型液晶面板業務低迷，因此公司決定在今年9月底前暫停他們在大阪堺市的子公司SDP（Sakai Display Products）工廠的生產，預計要求500名從事面板製造的員工提前退休，大概占該工廠一半以上的員工。而公司也將根據員工的年齡額外支付最多24個月的月薪，並且提供再就業支援。並且公司也考慮將剩餘員工轉移到其他部門。夏普也決定削減中小尺寸液晶面板業務的產量，並表示，未來將專注於發展白色家電等業務。
夏普大阪堺工廠（SDP）是在2009年成立，投資金額約4300億日圓，但因業績不佳，夏普也在2012年至2016年陷入財務困境，今（2024）年5月中，夏普宣布SDP將在9月底前停產，並且尋求轉型。
夏普也在近期宣布，已和日本電子元件廠Aoi Electronics達成協議，將在夏普液晶面板工廠（三重工廠）內導入先進半導體封裝產線，將用來生產Aoi 的 FOLP（Fan-out Laminate Package）。
Aoi、夏普以及Sharp Display Technology已於當日簽訂基本協議，Aoi將利用夏普液晶面板工廠的廠房、設施，興建半導體後段製程產線。Aoi將在2024年內、在夏普三重工廠第1廠房（總樓地板面積約6萬平方公尺）打造先進半導體面板封裝（advanced semiconductor panel packages）產線，目標2026年內全面投產、月產能為2萬片。