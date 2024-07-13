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米可白發文疑嗆同劇演員不敬業！怒轟：來表演花瓶？痛罵全文曝光

▲米可白近期突然發文怒轟某演員，表示對方相當不敬業，還開嗆對方是來表演花瓶。（圖／IG mimi00419）
▲米可白近期突然發文怒轟某演員，表示對方相當不敬業，還開嗆對方是來表演花瓶。（圖／IG mimi00419）

記者施以慧／綜合報導

現年38歲的女演員米可白，過去從兒童台出道，後續轉戰戲劇圈，一路從七線演到成為一線女星，去年還因演出戲劇《牛車來去》「千佳」一角，而榮獲金鐘獎最佳女配角，不過近日米可白卻在臉書上發文感嘆，表示有演員拍片非常不敬業，不僅戴瞳孔放大片出演，還只背好台詞，甚至只在乎自己有沒有美美的，讓她非常無奈。

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近期由米可白主演的八點檔《追分成功》正在熱播，劇中她和飾演師兄的方大緯一起振興家傳餐館，被粉絲開玩笑湊成一對，還有網友詢問：「跟大師兄怎麼沒有CP感？」讓米可白笑稱：「我是演一個跟他學做菜的學生，又不是演愛慕他的人，是要有什麼CP感？如果我今天詮釋我愛他，我的眼神轉變就不一樣了。」

▲米可白表示戴瞳孔放大片對演員這份工作相當不敬業。（圖／台視提供）
▲米可白表示戴瞳孔放大片對演員這份工作相當不敬業。（圖／台視提供）
米可白後續也坦言演員的眼神互動非常重要，並痛批有部分演員相當不敬業：「每當遇到戴瞳孔放大片的對手真的很無奈，你是來當演員，不是來表演一個花瓶，請不要把你的台詞唸完就好，自己美美的就好，都不管你的對手，也請清楚你想要的方向，這個圈子很小，很多人都需要一個舞台，把機會留給那些真正努力的人，能成為演員是一件很棒的事，把握每一次站在鏡頭前的機會。」

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