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熱狗驚喜「合體林志炫」！唱一半又出狀況　急求救：幫我調整一下

▲林志炫（左）演唱會驚喜合體金曲歌王熱狗（右），沒想到熱狗唱一半耳機出狀況，急忙向工作人員求助。（圖／記者陳明中攝）
▲林志炫（左）演唱會驚喜合體金曲歌王熱狗（右），沒想到熱狗唱一半耳機出狀況，急忙向工作人員求助。（圖／記者陳明中攝）

記者朱祖儀／台北報導

林志炫ONEtake2.0《我忘了我已老去》世界巡迴演唱會，今（13）日在台北小巨蛋舉辦安可加場，也是世界巡迴的第20場，吸引近萬人前來朝聖。而他為了替這次安可場添加新意，也特別安排致敬創作才女鄭華娟的橋段，不僅唱哭台下觀眾，連他自己也忍不住哽咽。接近尾聲時，金曲歌王熱狗更驚喜登台，重現兩人在電視節目《披荊斬棘的哥哥》裡跨界合作的舞台，只不過這次熱狗重返小巨蛋又出狀況，這次變成耳機有問題。

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林志炫今日穿著一席全白墊肩風衣、並戴著墨鏡現身，以歌曲〈你的樣子〉揭開演出序幕，才剛出場台下觀眾就不斷歡呼，接著帶來〈蒙娜麗莎的眼淚〉、〈少年遊〉與〈天堂〉，致敬今年逝世的創作才女鄭華娟。他表示鄭華娟是他人生中很非常重要的詞曲創作人，因此特別選唱這幾首歌，唱完〈天堂〉時他更是當場哽咽，不斷用手搧著眼睛。

▲林志炫穿著白色風衣、戴墨鏡出場，不過在開頭致敬鄭華娟的部分，就忍不住唱到哽咽。（圖／記者陳明中攝）
▲林志炫穿著白色風衣、戴墨鏡出場，不過在開頭致敬鄭華娟的部分，就忍不住唱到哽咽。（圖／記者陳明中攝）
這次演唱會上，林志炫翻唱不少經典歌曲，像是莫文蔚的〈愛〉與〈不要愛我〉，還有千萬點擊的西洋金曲〈Feeling Good〉，以及完美詮釋粵語歌曲〈海闊天空〉，掀起一波高潮，各種曲風都難不倒他。當演唱〈離人〉、〈我忘了我已老去〉時，林志炫歌聲與鋼琴完美結合，更是深深感動台下所有觀眾；在演唱〈鳳凰花的路口〉時，背景也特別放出歌迷的畢業照，驚喜的是還有林志炫和MC HotDog熱狗學生時期青澀的照片

原來今日演唱會的驚喜嘉賓就是剛奪下金曲歌王的熱狗，當〈曾經我也想過一了百了〉唱到一半，熱狗突然衝上台和林志炫合唱，重現2人在電視節目《披荊斬棘的哥哥》裡跨界合作的舞台，激盪出不一樣的音樂火花。演唱完之後，林志炫也詢問「這個組合大家喜歡嗎？」直言熱狗在他的音樂人生中是一個很重要的人物，沒想到自己會遇到這麼厲害的Rapper，且當初錄製綜藝節目時，就覺得熱狗的聲音很有磁性又低沉，於是上前邀約合作，沒想到一合唱意外好聽。

由於熱狗才剛奪下第35屆金曲獎歌王，林志炫也在演唱會上恭喜對方，熱狗忍不住調侃當時的麥克風失聲意外，笑說「是不是金曲歌王不重要，麥克風有聲音就好」。接著林志炫將舞台留給熱狗單獨演唱〈髒藝術家〉，但沒想到熱狗正要開唱時，硬體設備又出問題，他急忙求救要工作人員幫忙調一下耳機，但所幸沒有對演出造成影響。

▲林志炫演唱會合體金曲歌王熱狗。（圖／記者陳明中攝）
▲熱狗在林志炫演唱會上唱〈髒藝術家〉，沒想到耳機突然出狀況。（圖／記者陳明中攝）

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