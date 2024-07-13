熱狗驚喜「合體林志炫」！唱一半又出狀況　急求救：幫我調整一下

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次演唱會上，林志炫翻唱不少經典歌曲，像是莫文蔚的〈愛〉與〈不要愛我〉，還有千萬點擊的西洋金曲〈Feeling Good〉，以及完美詮釋粵語歌曲〈海闊天空〉，掀起一波高潮，各種曲風都難不倒他。當演唱〈離人〉、〈我忘了我已老去〉時，林志炫歌聲與鋼琴完美結合，更是深深感動台下所有觀眾；在演唱〈鳳凰花的路口〉時，背景也特別放出歌迷的畢業照，驚喜的是還有林志炫和MC HotDog熱狗學生時期青澀的照片
原來今日演唱會的驚喜嘉賓就是剛奪下金曲歌王的熱狗，當〈曾經我也想過一了百了〉唱到一半，熱狗突然衝上台和林志炫合唱，重現2人在電視節目《披荊斬棘的哥哥》裡跨界合作的舞台，激盪出不一樣的音樂火花。演唱完之後，林志炫也詢問「這個組合大家喜歡嗎？」直言熱狗在他的音樂人生中是一個很重要的人物，沒想到自己會遇到這麼厲害的Rapper，且當初錄製綜藝節目時，就覺得熱狗的聲音很有磁性又低沉，於是上前邀約合作，沒想到一合唱意外好聽。
由於熱狗才剛奪下第35屆金曲獎歌王，林志炫也在演唱會上恭喜對方，熱狗忍不住調侃當時的麥克風失聲意外，笑說「是不是金曲歌王不重要，麥克風有聲音就好」。接著林志炫將舞台留給熱狗單獨演唱〈髒藝術家〉，但沒想到熱狗正要開唱時，硬體設備又出問題，他急忙求救要工作人員幫忙調一下耳機，但所幸沒有對演出造成影響。