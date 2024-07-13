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林靖恩進出飯店狂嗑食物　店員無奈「不堪其擾」！曝1行為超反感

▲與已故音樂人李坤城（右圖右）譜出「爺孫戀」的林靖恩（右圖左）近期被爆出偷吃民眾外送餐點，還被附近飯店的工作人員指控誇張行徑。（圖／林靖恩 臉書）
▲與已故音樂人李坤城（右圖右）譜出「爺孫戀」的林靖恩（右圖左）近期被爆出偷吃民眾外送餐點，還被附近飯店的工作人員指控誇張行徑。（圖／林靖恩 臉書）

記者施以慧／綜合報導

已故資深音樂人李坤城在2023年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，而他小40歲妻子林靖恩在這之後賣掉了他的房子，並獨自在台中生活，不過卻不斷惹事，鬧上新聞版面。日前林靖恩因為闖入社區偷拿外送餐點被捕，最後被帶去警局，而根據附近飯店的工作人員透露，林靖恩經常入住中區的飯店，並將房間弄得亂七八糟，即使沒有住房，也常進出飯店大廳偷吃東西，讓員工直呼頭痛。

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回顧10日當晚，林靖恩擅闖台中一處社區，並偷竊民眾在外送平台下單的炸醬麵，並豪邁的蹲在地上大口吃麵，讓當事民眾非常生氣，並立即拍下林靖恩當時的模樣，報警處理。而從畫面中可以看見，林靖恩看起來非常狼狽，疑似多日沒有洗澡，也穿的很樸素，看起來有些精神恍惚，得知當事民眾要報警，還笑回：「好啊，報警。」甚至還詢問對方：「那你麵還要嗎？」

▲林靖恩被發現偷吃民眾外送，超扯行為也讓父親無奈。（圖／ins.vlog7 Threads）
▲林靖恩被發現偷吃民眾外送，超扯行為也讓外界傻眼。（圖／ins.vlog7 Threads）
而附近飯店的工作人員私下透露，林靖恩時常入住飯店，並將房間弄得非常凌亂，難以整理，後續該飯店索性直接拒絕接待，但林靖恩仍時常在此徘徊，還經常出入飯店飲食，有時還會恐嚇員工：「你給我小心一點。」

據悉，林靖恩入曾住中區的飯店，有不少家，甚至每次住房也都是刷信用卡入住，可見林靖恩經濟狀況應該沒問題，感覺有家人在照顧，但她的狀態卻非常奇怪的，擔心讓她入住會發生糾紛或意外，多家飯店不堪其擾。

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