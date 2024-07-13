日本樂團SHISHAMO來台嗨唱23首金曲！出場喊出1句話 粉絲暴動了
▲日本樂團SHISHAMO（從左至右：松崗彩、宮崎朝子、吉川美冴貴）近期旋風來台，舉辦專場演唱會，不僅一出場就用台語和粉絲打招呼，讓粉絲為之瘋狂，還現場嗨唱23首金曲。（圖／大鴻藝術BIG ART 提供）
記者
施以慧／綜合報導
｜ 2024-07-13 21:06:58 2024-07-13 22:34:54
日本人氣3人搖滾樂團「SHISHAMO」喜迎出道10週年，於昨（12）日晚在Zepp New Taipei舉辦睽違近6年的台灣專場演唱會，帶來整整兩個半小時的精彩演出，讓現場近千歌迷沉浸在偶像的音樂之中。而SHISHAMO剛站上舞台就收穫台下歌迷高聲歡呼迎接，3人還一同用台語和歌迷打招呼：「打給厚（大家好）！我們是SHISHAMO！」讓台下粉絲嗨翻，而SHISHAMO也熱唱23首金曲，讓觀眾相當感動。
SHISHAMO表示上次來台時歌迷的熱情讓她們印象深刻，除了會歌迷之外，三人也抽空品嚐了煉乳芒果冰、小籠包、鹽酥雞、珍珠奶茶等台灣道地美食，開心比讚用中文大喊：「好棒棒！」 由於這次在台北舉辦的演唱會是巡演壓軸最終場，為表對演出與歌迷的重視，SHISHAMO特別提早1天來台接受媒體採訪與排練，就是要帶給海外歌迷最好的演出。時隔許久又再次來到台北開唱，3人也用心編排歌單，準備多首經典歌曲回報苦候多年的粉絲，為了獻聲台灣，SHISHAMO特意提早來台準備，就只為了呈現給所有歌迷最佳演出。 ▲SHISHAMO（從左至右：松崗彩、宮崎朝子、吉川美冴貴）和粉絲分享這次來台吃了哪些台灣美食。（圖／大鴻藝術BIG ART 提供）
實力堅強的SHISHAMO將出道至今精華曲目一把抓，不但演唱此次巡迴主題的專輯作品「SHISHAMO 8」中的歌曲，還帶來多首她們的經典代表作，包含〈我要做我自己〉、〈最高速度〉、〈與你一起的夏日音樂節〉、〈墜入愛河〉、〈夏日戀情警報〉、〈你的眼眸鼻梁唇角下頜眉宇無論夢中還是醒來都無比迷人!!!〉等等，熱唱23首金曲，台下苦等她們許久的歌迷們也大方熱情跟唱、揮舞雙手，現場氣氛嗨到最高點！