新北市兒童藝術節揭幕　侯友宜與豬探長展開「怪獸王國」奇幻旅程

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新北市文化局表示，新北市市民廣場從7月13日到7月21日每天規劃主題表演，除了如果兒童劇團開幕演出《小店‧小偷‧小豬探》外，還有身聲跨劇場、狂美交響管樂團、安徒生與莫札特的創意等團隊於週末帶來精采演出。週間則有YOYO家族攜手卡通明星，充滿熱力與活力的唱跳演出。7月14日起至7月20日，每日晚間8點半，則由西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》（風之花園）定目演出，舞者透過舞蹈、手勢、音樂，搭配大型飛行物和風箏，帶來充滿節奏感的遊走式演出。
活動期間在市民廣場有藝術家李文政，打造全新大型童話及城堡意象的藝術體驗裝置「泡泡王國」，邀請小朋友化身小騎士一起加入探險隊。同樣在市民廣場還有「怪獸小徑」，由來自臺灣、日本、墨西哥等國內、外藝術家創作的9件大型藝術裝置作品。另外，市府大廳則由teamLab團隊打造「奇幻城堡」，讓小朋友免費體驗互動型藝術裝置。「天馬城鎮」位於板橋區府中捷運站附近的府中廣場，由天馬戲創作劇團帶來全臺首創的「Recircus 移動綠劇場」，以「永續」為初衷，帶來為期9天不間斷的馬戲演出，包括遊行表演、魔術、唱跳秀、馬戲戲劇等節目，同時規劃市集、馬戲體驗區等周邊活動，歡迎小朋友到天馬城鎮暢遊夢想王國。而去年風靡新北兒藝節現場的「卡牌挑戰任務」也強勢回歸，將不定期快閃出現「怪獸王國」中，歡迎來挑戰蒐集全新卡牌。
除主活動場域外，文化局所屬各藝文中心與博物館，亦同步推出兒藝節系列主題體驗活動。今年新北兒藝節也與財團法人遠雄文教公益基金會、財團法人育秀教育基金會攜手推出現場攤位體驗活動。其他還有統一超商、My Video、Mega city大遠百、麗寶百貨廣場股份有限公司、聯華食品等單位的參與，讓兒藝節活動內容更加豐富。今夏，邀請大小朋友和怪獸們一起來「怪獸王國」，展開奇幻旅程！
「2024新北市兒童藝術節」從7月13日至7月21日舉辦，歡迎闔家參與。更多活動訊息可上活動官網或臉書搜尋「新北市兒童藝術節」查詢。