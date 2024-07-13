五月天冠佑巡演「突得知岳母離世」！17歲女兒曝：第一次看到他哭
天團五月天鼓手冠佑與老婆王行芝育有2女，其中17歲長女「小玫瑰」劉芯妤遺傳到爸爸的音樂才華，踏上演藝之路。今（13）日她推出新歌〈微笑說再見〉，並透露這首歌背後的創作過程，表示原本和外婆約好要一起聽這首歌，但沒想到歌曲製作到一半，外婆就離世了，而當時還在北京進行巡演的冠佑，也在幾天後急忙趕回台灣，「這是我第一次看見爸爸在我面前哭」。
記者朱祖儀／綜合報導
劉芯妤今日分享由她作詞作曲，及乾爹阿信、爸爸冠佑操刀製作的歌曲〈微笑說再見〉，她也在IG分享背後故事，表示5月27日從北京回到台灣後，就按照行程進到錄音室配唱新歌，不過2天後突然接到外婆離世的噩耗，「一切發生得太快太突然，媽媽沒有說話、沒有吃喝，只有放空一直流淚，我和妹妹只能牽她的手、陪她哭」。
當時冠佑因為還有工作在身，過了幾天才趕回台灣，劉芯妤透露，「爸爸北京回來，見到媽媽一把抱住她，這也是第一次我看見爸爸在我面前哭，就這樣10多天一直到告別式結束」。在那之後，她仍多次看到媽媽偷偷流淚，一直想對媽媽說，「空掉的心我們陪你一起慢慢補回來」。
劉芯妤也透露，會想寫這首歌是因為她口才不太好，之前大多都是扮演傾聽者的角色，平常會看到、聽到很多人的故事，有些也是她經歷過的事情，就想把這些事情寫進歌曲裡面。先前她也和外婆約定好，等到新歌做好就要一起聽，「外婆 ，上次唱給妳聽時沒有音樂，妳說新歌好了要一起聽…就是今天，今天是我們約定好的日子，要和我們一起聽喔」，同時感謝和她一起完成這個作品的每個人，文章一出感動許多網友。